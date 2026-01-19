餐廳天花板「狂噴水」25分鐘！ 百貨：管路破損導致

台中市 / 綜合報導

台中廣三SOGO百貨公司裡的連鎖蔬食餐廳漢來蔬食，昨（18）日被候位的民眾直擊，餐廳門口的天花板 嵌 燈、冷氣維修口和連接裝潢牆的地方不停噴水出來，像是 鬧 水災一樣，當時百貨公司緊急派人搶修，並且扛來鋁梯處理，在25分鐘後成功止水，解除危機。

天花板不停漏水出來， 嵌 燈的地方狂噴水柱，冷氣通風口的蓋子被移開，也有水流出來，還有天花板連接裝潢牆的接縫，也有大量的水流出，整個牆面的玻璃上都是水，宛如水 簾 洞一般，從天花板流出來的水，噴得到處都是。

地點就在台中廣三SOGO百貨裡的連鎖蔬食餐廳漢來蔬食門口，當時餐廳和百貨，派了3、4名工作人員出來搶救，有的拖地，有的拿出鋁梯擋著，就是怕有客人走過靠近被水噴到，大家手忙腳亂，想盡辦法阻止水繼續亂噴，在餐廳外等候的客人都看傻眼，錄影拍下PO網說漢來發生水災了，後來也轉述說，百貨公司當下的反應很迅速就處理好了。

民眾說：「他處理速度大概就半小時以內，我覺得是很快的，25分鐘我覺得相當迅速，有遇到相關經驗的話，可能幫你換個位置而已。」百貨公司的公關表示，當時餐廳外的天花板不停漏水，是因為冰水送風機管路破損，導致大漏水大約25分鐘，當下立刻派人緊急處理現場，還有勘察管路，後續也順利將水止住。

