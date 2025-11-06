餐廳太暗！藍心湄生日趴「以為來到男模會館」 關穎收到了：下次安排

藍心湄將過60歲生日，香蜜拉（上排左1）、陶晶瑩（上排左2）、吳依霖（下排左1）也來替她慶生。（翻攝IG@kwanterri）

藝人藍心湄將過60歲生日，關穎、林心如、陶晶瑩、陳美鳳、許瑋甯等人一同來到一間餐廳替她提前慶生，沒想到因燈光太暗，讓藍心湄誤以為來到「男模會館」，關穎笑說收到「提醒」，下次絕對「安排妥當」。

關穎昨（5日）透過IG發布影片，祝福藍心湄「30+30」生日大壽大快樂，從場景可判斷這是一間高級日料餐廳，當中不乏高檔海鮮，與會者看起來也很滿意。

陳美鳳、林心如、關穎（上排由左至右）、藍心湄、許瑋甯、葉徐郁潔（下排由左至右）。（翻攝IG@kwanterri）

值得一提的是，現場可能是為營造氣氛，燈光整體偏暗，關穎就透露藍心湄幽默表示餐廳「暗到以為是男模會館」，笑說自己收到「提醒」了，下次一定會替心湄姐「安排妥當」。

藍心湄將過60歲生日大壽。（翻攝IG@kwanterri）

關穎表示，聽說這是藍心湄今年第一個祝壽蛋糕，直呼自己也太榮幸，希望她永遠身體健康、心想事成，藍心湄也在貼文下方留言「親愛的謝謝妳❤️」，關穎則給出3個表情符號「🥰😍😘」，充分展現2人好交情。

