餐廳打包要收錢？她曝丹麥吃剩牛排被收25元包材費 朋友各吃一口省錢

台北市府對298家餐飲場所率先要求不得免費提供一次性餐具，有餐飲業自主收包材費引發爭議。民眾林小姐分享與朋友曾到丹麥旅遊的經驗，當地市政府積極鼓勵民眾多走路至餐廳內用，飯後散步回家也有助身體健康；當時她和朋友到哥本哈根的餐廳吃飯，吃完想打包剩餘的牛排，但要額外收約新台幣25元包材費，最後決定每人幫她吃兩口就吃完，不只惜食還省錢。其他友人去中國和香港餐廳，也都曾遇過被收取包材費的經驗。

林小姐認為，「吃多少、點多少」避免造成浪費，有時去餐廳點餐，業者都會良心建議「吃完了，不夠吃再點」，可能也因為處理廚餘麻煩的緣故。要是想打包的食材價格高於包材費，她仍會願意付錢打包回家。

看守台灣協會秘書長謝和霖表示，收取包材費主要目的是要讓客人養成好的習慣，並不是要賺消費者的錢，很多人為了方便，直接使用免洗餐具或紙容器打包，對生態環境有很大的負擔，若能讓大家養成習慣，例如預期今天會上餐廳吃飯或參加宴會，預期會有剩飯剩菜，就自備餐具、環保袋等，對環境會更友善。

至於包材費該如何定價？謝和霖認為，大多數店家都是象徵性收取1-2元包材費，不至於太誇張，以避免爭議發生，只要在合理範圍內，大眾應可接受，而且最好公告周知或事前告知消費者。另一名專家也表示，在國外，內用、外帶通常會有價差，包材也是成本之一，如果內用吃不完也會收取5到10元包材費，在兼顧環境永續情況下，應要繼續落實該政策。

環境權保障基金會副執行長許博任也認為，不需要限制廠商一次性餐具如何收費，北市府除了實施規定，也應設法規畫更方便、多元的環保外食方式，例如與新創業者合作研發或擴大循環餐具租借場域，讓有需求民眾可以租用。

