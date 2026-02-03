餐廳推「芋泥三色豆香菜義大利麵」！蔡英文驚呆：歐洲朋友會諒解⋯

政治中心／黃韻璇報導

前總統蔡英文卸任後經常在Threads上與民眾互動，幽默風趣的發言每每引發討論，近日一名美食部落客分享「芋泥三色豆香菜義大利麵」，神奇的搭配讓蔡英文也忍不住留言，幽默表示「我相信，歐洲的朋友會諒解」。

台灣人熱愛研究美食，過去連鎖披薩店經常推出特殊口味的披薩，每每都吸引嚐鮮熱潮，沒想到現在義大利麵也有創新口味！一名美食部落客1日在Threads上分享台南一家餐廳，推出「芋泥三色豆香菜義大利麵」，只見義大利麵裹上紫色醬汁，裡頭的配料是台灣人最熟悉的三色豆及香菜。

廣告 廣告

部落客笑稱「你可以不吃，但一定要請你最好的朋友來挑戰」。除了芋泥三色豆香菜義大利麵之外，還有「珍珠奶茶口味義大利麵」，部落客表示「整體搭配茶香味道，其實還不錯，給過」。

餐廳推「芋泥三色豆香菜義大利麵」讓蔡英文驚呆。（圖／翻攝自Threads）

不過這兩盤神奇的義大利麵讓前總統蔡英文也驚呆，在底下留言表示「芋頭、三色豆、珍奶、香菜，我都喜歡，但加在義大利麵裡面⋯⋯這算是台灣人跟世界交朋友的方式，我相信，歐洲的朋友會諒解」，一段話吸引5萬網友按讚。

眾人紛紛留言笑稱，「我不希望第三次世界大戰起因是因為三色豆放在義大利麵」、「讓世界害怕台灣」、「這時候就不確定是不是社會共識了嗎」、「蔡英文在陪沈團的影片說她愛吃三色豆」、「義大利不排除將台灣人定義為美食殺手」、「我不認為這是一個擁有社會共識的吃法」、「不要說歐洲的朋友會不會諒解，我在這裡都無法諒解，三色豆怎麼可以出現在義大利麵裡」。

更多三立新聞網報導

與國共智庫論壇別苗頭？賴清德「提供對比」：要走進國際還是二次西進

台大名醫收「不得好死」明信片 全文曝光！嘆：還投藍白在想什麼

質詢索資恐遭拒！陳智菡曝「李貞秀已申請放棄中國籍」：民進黨霸凌抹黑

蔡英文爬山片BGM是「i-dle新歌」！網聽見舒華聲音驚呆：以為我聽錯

