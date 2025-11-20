餐廳洗手槽「爆炸噴火花」！ 店員嚇：靜電嗎？ 專家解答

台南一家麵店用餐時段洗手槽旁無預警噴出火花，引起店內員工及顧客驚嚇。（圖／TVBS）

台南中西區一家麵食專賣店，19號用餐時間，員工忙著出餐給顧客，沒想到，洗手槽旁突然爆炸噴出火花，明明水龍頭沒有運作，員工嚇壞猜想難道是靜電爆炸嗎?不過專家解答，靜電常見在乾燥環境，洗手槽旁恐怕是漏電造成。

這起事件發生在台南中西區一家麵食專賣店，當天員工正忙著備料準備出餐給顧客。兩名員工經過洗手槽時，雖然什麼都沒碰觸，卻突然聽到「砰」的一聲巨響，水龍頭旁邊瞬間爆炸並蹦出火花，把在場所有人都嚇了一大跳。雖然有網友開玩笑說這可能是「愛的火花」，但店內員工對此驚魂未定。

業者表示，爆炸發生在一個周遭沒有什麼物品的位置，突然間就出現爆炸聲和火花。由於最近天氣變冷，當時他們猜測可能是靜電所導致。這起意外發生在19日，當時天氣轉冷、濕度降低，加上水龍頭沒有運作，使店家一度懷疑是靜電產生的火花，並急忙上網尋求解答。

該店家濾水器旁邊配置三條電線，雖然有用塑膠進行隔絕，但仍有縫隙符合漏電的條件。（圖／TVBS）

南英商工電機空調科主任歐國清解釋，水槽屬於比較潮濕的環境，產生靜電的機率較低。他認為這次的火花並非靜電引起，而更像是電線走火所致。事實上，該店家洗手槽底下設置有濾水器，旁邊配置三條電線，雖然有用塑膠進行隔絕，但仍留有縫隙，這更符合漏電的條件，包括絕緣層破損、設備老舊以及處於潮濕環境。相較之下，靜電的形成需要摩擦帶電且在乾燥環境中，與此次爆炸情況不符。

專家進一步指出，一般配線除了電源線外，還應另外拉出一條接地線以確保安全，同時定期檢查電線外觀，並用絕緣膠帶隔絕破損位置，避免類似危險再次發生。

