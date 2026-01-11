餐廳牆後「神祕暗室」挖出女屍！店主認：我藏的沒錯

國際中心／曾詠晞報導

日本北海道警方於昨（10日）日凌晨，在富川北地區一家餐廳的牆壁夾層中，發現一具身分不明的女性遺體。警方當場便以涉嫌遺棄屍體罪，逮捕49歲的餐廳負責人松倉俊彥。根據調查，此案源於元旦的一起失蹤通報，警方在約談相關人士時，松倉俊彥透露出棄屍地點，才讓這起毛骨悚然的藏屍案曝光。





北海道驚傳牆壁內「藏女屍」！ 49歲餐廳負責人認棄屍遭逮身分曝光

日本北海道日高町餐廳中一名女性遺體被發現藏匿在牆壁內，店主目前已因涉及棄屍而被捕。（標示處為日高町，圖／翻攝自 Google Maps）

根據日媒綜合報導，整起事件起因於今年（2026年）1月1日，一名老婦人因一直無法聯繫上20多歲的孫女，擔心意外發生而向警方通報失蹤。警方展開調查後，鎖定與該名女子有交集的餐廳老闆松倉俊彥進行約談。在調查期間，松倉俊彥面對警方詢問，主動暗示自己涉及棄屍，並供述了具體的藏匿地點。

北海道驚傳牆壁內「藏女屍」！ 49歲餐廳負責人認棄屍遭逮身分曝光

北海道餐廳牆壁藏匿女屍，而餐廳負責人目前已沉認藏匿遺體遭逮。（圖／翻攝自 Google Maps）

警方依據他所陳述的內容前往餐廳搜索，果然在店內2樓牆壁後方一個約1坪大小，且入口以木板封死的隱密夾層中，尋獲該具女性遺體。松倉俊彥被捕後坦承犯行，向警方供稱：「我確實把屍體藏進店內牆壁裡，這點沒有錯」。嫌犯對於棄屍細節供認不諱，隨後由警方帶回進一步偵訊，釐清其犯案動機與過程。

究竟這具「牆中屍」到底是不是失聯的孫女呢？目前警方也還在調查與核實身分，初步不排除死者即為該名失蹤的20多歲女子。北海道警方表示，後續將透過屍檢釐清確切死因，並且已將此案納入謀殺案方向深入調查，務求還原事實真相。

