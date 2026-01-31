餐廳突放「啊啊激戰片」全場嗨翻！20秒畫面曝光

國際中心／綜合報導

巴西聖保羅州聖荷西多里奧普雷托（São José do Rio Preto）的一間知名餐廳，日前發生一起令現場顧客尷尬萬分的意外。餐廳內的大螢幕在用餐高峰期間，竟突然播放出長達 20 秒的「激戰床片」，影片隨後在社群媒體上瘋傳，引發網友們熱議。





家庭餐廳竟投影「啊啊激戰片」全場嗨翻！20秒畫面曝光…老闆道歉喊：駭客入侵

巴西某間餐廳投影，竟突然撥放激戰片約20秒，現場尖叫聲不斷。（圖／翻攝自《G1》）





用餐高峰突播「激戰片」 顧客看傻眼

根據巴西《G1》報導，整起事件發生在 2025 年 12 月。根據現場顧客錄下的側拍畫面顯示，當時餐廳座無虛席，許多人正在進行公司聚餐或家庭聚會，大螢幕卻突然跳出露骨的性愛鏡頭。畫面僅持續約 20 秒，現場客人們發出歡呼尖叫聲，甚至可以聽見影片中不時發出「啊啊啊」的聲音，令親子家庭感到無比尷尬。

餐廳老闆：Wi-Fi 漏洞遭惡意入侵

餐廳老闆卡瓦略（Jessé David Carvalho）後續接受採訪時解釋，這是一起駭客入侵電視訊號的孤立事件。他表示：「那天晚上生意非常好，有很多公司在舉辦年終聚餐。我們推測是現場某位顧客惡意連接了店內的影音設備，並將不當內容投影到大螢幕上」。卡瓦略強調，餐廳經營 10 年來一直以家庭客群為核心，從未發生過類似事件。他痛心地說：「我深表遺憾，這超出了我們的控制範圍，該人顯然是帶著惡意在針對我們」。

廣告 廣告





家庭餐廳竟投影「啊啊激戰片」全場嗨翻！20秒畫面曝光…老闆道歉喊：駭客入侵

餐廳在撥放激戰片時，現場有許多小朋友，讓不少家長看傻眼。（圖／翻攝自《G1》）





應變與補救措施

原文出處：家庭餐廳竟投影「啊啊激戰片」全場嗨翻！20秒畫面曝光…老闆道歉喊：駭客入侵

更多民視新聞報導

她「熱水除冰」淋陌生人車！下秒「玻璃炸開」畫面曝

紐西蘭權威報紙發「挺台文章」！中國大使館秒炸鍋

張又俠落馬、共軍大整肅！經濟學人示警：台海危險了

