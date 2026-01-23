餐廳被批評醋飯超難吃！超哥「超派鐵拳」爆打Toyz 今繳18萬罰金結案

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

網紅「超哥」黃伯超因不滿自己開的海鮮餐廳被知名直播主Toyz劉偉建批評「醋飯超難吃」等，在餐廳門口使用「超派鐵拳」將Toyz爆打一頓，造成Toyz頭部撕裂傷，送醫縫了11多針。超哥去年10月遭判處6個月徒刑，得易科罰金定讞，他今（23）日已到台北地檢署繳交易科罰金18萬元結案。

超哥直接在Toyz直播當下招待「超派鐵拳」（圖／翻攝畫面）

Toyz在前年1月20日晚間到超哥經營的超甲組海鮮餐廳開直播，當場批評醋飯難吃，超哥也現身與Toyz討論有關餐點的口味問題，一度虛心表示客人有意見都會接納，雙方唇槍舌戰，超哥認為Toyz故意批評賺流量，後來在店外談判時，超哥就直接在Toyz直播當下招待「超派鐵拳」，還怒嗆「如果你一天還在台灣就別想活著」。

超哥事後一度表示，自己用「超派鐵拳」教訓ToyZ，如果時光倒流他還會再做同樣的事，遭Toyz控告殺人未遂、傷害、恐嚇、違反《組織犯罪防制條例》等4項告訴，並求償1億元。超哥一審被依傷害、恐嚇等罪判刑6個月，得易科罰金，但Toyz認為刑度太輕，提起上訴。

超哥二審出庭時表示願意賠償，且把金額從20萬調高到50萬元，但被Toyz要求賠償工作損失100萬元，雙方未能達成和解。二審台北地院去年10月駁回上訴，超哥遭判處6個月徒刑、得易科罰金定讞。而台北地檢署今日通知超哥到案，繳交罰金18萬元結案。



