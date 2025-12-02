餐廳闆娘偷吃員工！同遊開房間甜喊老婆 綠帽夫聽到稚子這句話怒提告

台中某餐廳老闆娘偷吃員工，頭戴綠帽老闆怒提告，台中地院裁定賠償精神撫慰金10萬，可上訴。示意圖

台中某餐廳驚爆婚外情風波，A姓老闆娘被控與C姓員工暗通款曲，不僅一起出遊同住、互喊「老婆、老公」，A女還要孩子叫小王「爸爸」。餐廳老闆氣得提告求償80萬元；A女反指老公家暴、嫖妓，婚姻早已破裂，台中地院審理後認定A女與C男互動已超越一般男女界線，侵害配偶權成立，2人須連帶賠償10萬元。

台中某餐廳日前爆出三角風暴，老闆娘A女遭丈夫指控與店內C姓員工有不倫之戀；根據訴狀內容，A女與C男不僅私下交往密切，2人多次相約外出、留宿，C男私下以「老婆」稱呼老闆娘，而她也要孩子叫C男「爸爸」。

綠帽夫得知後怒不可遏，控2人侵害配偶權，求償80萬元。案經台中地院審理，A姓老闆娘全盤否認與C發生性行為，但坦承曾與他開房4、5次，並辯稱婚姻早已裂痕。

A女反控丈夫2023年先後家暴、嫖妓，使她萌生離意，夫妻倆在2024年已多次討論離婚，甚至丈夫曾在離婚協議上簽名，但隔日又再度動手打她。她聲稱自己因情緒激動才在對話中誇大言詞，質疑丈夫拿出的對話紀錄造假；而C姓「小王」經法院多次通知仍未出庭，也未提交任何抗辯書狀，形同默認指控。

法官審閱夫妻對話紀錄，內容包括「我跟他除了打炮其他都做過了」、「全部做過就是正常情侶會做的」、「不會親不會抱嗎」等文字，再加上A女承認曾與阿明開房，判定兩人確有親密行為，已逾越一般友誼界線，構成對婚姻的侵害。最終裁定A女與C男必須共同賠償綠帽夫10萬元，全案仍可上訴。



