餐廳、手工皂業者也受害...2批發商「狸貓換太子」 芥花油冒充高價橄欖油撈1500萬

北市2批發商牟取暴利，用混裝油賺取不法獲利。

台北市中山區2間不良批發商融琦國際有限公司、源樂國際有限公司，為降低成本、牟取暴利，涉嫌將義大利進口的「蒙特樂（Menzteler）橄欖油」與低價芥花油混裝，於瓶身標示「原產地：義大利」及「100% PURE橄欖油」，用魚目混珠手段欺騙餐廳食材批發商及手工皂材料行，不法獲利高達1500萬元，台北地檢署於本月20日兵分6路搜索，複訊後依詐欺等罪諭令批發商黃姓及李姓負責人80萬元交保。

據了解，融琦國際有限公司黃姓負責人自義大利進口「蒙特樂（Menzteler）橄欖油」，另由源樂國際有限公司李姓負責人自國內購買芥花油，兩人共同於新北市深坑區倉庫，以每20公升橄欖油攙雜約500公升芥花油，再以簡陋機具設備自行混合後分裝至「蒙特樂（Menzteler）橄欖油」空桶，並黏貼「蒙特樂（Menzteler）橄欖油」、「原產地：義大利」及「100% PURE橄欖油」標籤，大玩「狸貓換太子」欺騙消費者，兩人自2024年開始已售出約2萬箱混充橄欖油，不法獲利約1500萬元。

北檢獲報後，指揮調查局新北市調查處、基隆市調查站、嘉義市政府警察局刑事警察大隊、衛生福利部食品藥物管理署、北市府衛生局及新北市政府衛生局等單位共同組成專案小組，兵分6路搜索並查封芥花油混充橄欖油130箱。

假橄欖油。調查局提供

北檢複訊後，認批發商黃姓負責人、李姓負責人、李姓及傅姓員工涉犯《刑法》詐欺及違反《食品安全衛生管理法》第49條第1項等罪嫌，黃姓及李姓負責人各以80萬元交保、李姓及傅姓員工各以20萬元交保，全案仍持續擴大清查銷售流向。



