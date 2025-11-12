餐廳「變漂漂河」還客滿！議員調侃「真流水席」掀網戰

政治中心／于士宸報導

鳳凰颱風受到外圍環流及東北季風影響，為東半部地區帶來超大豪雨降水，其中宜蘭地區已有多處發生淹水致災的慘況。沒想到，昨日（11）宜蘭縣議員陳鴻禧在臉書曬出一段「真流水席」畫面，只見影片中的餐廳積水，顧客卻毫不在意地享用餐點，畫面相當衝擊，貼文曝光後卻意外引起網友論戰。





羅東某餐廳店內積水成災，老闆、工作人員乾脆踏水送餐。（圖／翻攝自陳鴻禧議員臉書）





宜蘭縣議員陳鴻禧昨（11）日在臉書以「羅東餐廳，老闆辦流水席」為題發文，並曬出一段約35秒的影片。畫面中可見，受到鳳凰颱風影響，宜蘭羅東一間餐廳疑似因排水不及，整間店內積水成災。不過令人驚訝的是，現場客人似乎毫不在意，直接「泡腳用餐」，就連餐廳老闆也穿著拖鞋、短褲「踏水送餐」。只見店內積水已淹至腳背高度，但客人仍淡定圍坐圓桌，大啖美食、談笑風生，畫面相當衝擊。影片曝光後，引起網友朝聖，紛紛留言：「正港流水席宴」、「苦中作樂」、「好可愛 真正的流水席～」、「吃飯皇帝大，先吃在說」、「吃飯順便泡腳」、「最有特色的餐廳超讚摸蛤蠣兼洗褲子」、「客滿」。

客人毫不在意店內淹水，依然談笑風生、大啖美食。（圖／翻攝自陳鴻禧議員臉書）





不過卻有另一派網友不認為有趣，認為這樣的畫面一點也不好笑。大批疑似宜蘭在地居民的網友氣憤表示，軍方與救難人員此時正全力投入救災，地方政治人物卻不顧外頭嚴重的災情，還在室內享受美食、拍片取笑，顯得相當不妥，引來大批民眾不滿，留言痛批：「先跟我說明天到底要不要上班上課，家裡都淹水了，誰要來打掃！」、「明天上班上課都還沒公佈，你還在吃吃喝喝，羅東鎮長怎麼選的上啊」、「自娛勿管他人，可悲」、「陳議員宜蘭明天到底要不要上班上課怎麼都還沒宣布」、「未來鎮長應該想想如何解決」、「不錯選舉到了，都看得到」、「災難時期低調點」。





原文出處：宜蘭餐廳「慘變漂漂河」還客滿！議員調侃「真流水席」掀網戰：低調點…

