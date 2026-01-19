餐廳「集體參加員工喪禮」店休不給訂位！遭客「闖空門」留負評 老闆吐心聲

店家指出，先前已告知原因不予訂位及宣布店休，卻仍遭1星負評，相當兩難。圖／翻攝自Threads@da.goodman

高雄知名文青麵店「大骨麵dagoodman」日前在Google上遭留1星負評，消費者指出，前一天致電店家不予訂位，隔天親自前往餐廳，發現大門沒鎖，入店後卻無人招呼，廚房也不見熱氣，質疑「是怎樣？到底開不開店啊？」對此，業者回應，因同仁過世，當天員工集體參加喪禮未營業，至於消費者「闖空門」，無奈「我們都沒那麼生氣了」，盼消費者換位多方思考，事件引發議論。

老闆指出，因當天員工集體參加喪禮哀悼，不過店家社群都有公告店休，惟Google營業時間無法更改，卻因大門關上、黑漆漆的，遭顧客上門逛了一圈，無奈「我們被闖空門都沒那麼生氣了，你們也別生氣了好嗎？」老闆罕見公開Google上1星負評，強調「不該吞的，我們是不會吞的」，認為大家都是出來討口飯吃，也早已說明不給訂位原因，「相信如果他知道事情的原因，他也不會白目到做這樣的行為」盼能多給予尊重。

廣告 廣告

消費者控訴，店家不給訂位，親自前往現場發現大門未鎖，入店卻無人招呼。圖／翻攝自Google map

貼文一出，一派網友認為「集體參加喪禮不是每個老闆願意做這件事，你們一定很難過」，針對顧客開門入店一事，直言「公開承認自己擅闖民宅？這可以報警了吧？」、「憑實力證明自己犯罪」、「好像可以幫他上一堂法律課」、「解釋沒開店都要這麼卑微語氣，真的好像刁民太多」。

一派網友則認為，雖然店家已經在社群發布店休公告，不過「就吃一間餐廳的前提真的沒有一定要查看臉書或IG耶？」指控店家僅在社群張貼公告，大門卻沒有明顯告示，且門未上鎖，容易引發誤會，直批「身為經營者，收到一個負評應該是思考是否有疏失的地方，下次怎麼改進吧，不太相信沒有營業把店門鎖好好貼公告還會有人破壞門鎖硬闖再來留一星」。

對此，店家坦言很兩難，因當天仍有廠商需要送貨，不希望食材被曝曬外頭，至於被闖空門未報警，選擇於社群發文原因，強調「以為整間店都沒燈，加上營業牌子也沒掛，該公告也公告了，客人就知道我們沒營業了」，未料引發紛爭，僅希望消費者用不同角度看待事情，「不要只用自己的理解去看，多想一下，可能會好一點」。



回到原文

更多鏡報報導

在地早餐店老闆身體不適店休！鄰居「用點餐習慣化名」寫祝福：等老闆回歸

1股就能領股東紀念品！網曝高CP公司名單：適合家庭 「這張」現正便宜慢了就沒

為奪1.5億保險金！他假好心天天餵妻吃「維他命」 腸子、骨頭全被鉛侵蝕中毒

2026暗潮洶湧！命理師曝1月大凶「群星進入魔羯」：台灣風聲鶴唳