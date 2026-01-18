餐後昏沉、睡不飽恐是警訊！「血管鈣化」與慢性發炎有關

許多民眾在健檢報告上看到「血管鈣化」四個字時，往往不清楚其意義。台北榮總遺傳優生學科張家銘主治醫師指出，血管鈣化代表血管已開始出現結構性改變，與未來心血管風險有關。

血管鈣化並非意外發生或突然老化，而是被身體長期調控出來的生物過程。（示意圖／123RF）

張家銘表示，2025年發表在《Frontiers in Immunology》的綜論清楚說明血管鈣化的成因。他解釋，血管鈣化並非意外發生或突然老化，而是被身體長期調控出來的生物過程。當血管長時間處在高血糖、高血脂、氧化壓力與慢性發炎的環境裡，血管裡原本負責收縮與彈性的平滑肌細胞會慢慢改變功能方向，開始往類似骨細胞的路線調整，鈣化結構就在這過程中逐漸形成。

張家銘指出，真正掌握方向盤的是免疫細胞，其中最重要的角色是巨噬細胞。他說明，巨噬細胞就像血管裡的清潔隊兼修理工，環境好的時候會幫忙清垃圾、做修補，環境一亂就會進入偏發炎狀態，放出很多發炎訊號，推著血管細胞走向鈣化路線。

張家銘指出，真正掌握方向盤的是免疫細胞，其中最重要的角色是巨噬細胞。（圖／Photo AC）

張家銘說，當血管開始鈣化，代表血管壁結構已經改變，原本該有的彈性慢慢消失，血管變得比較硬。這會讓血壓調節變差，心臟每一次收縮都要用更大的力氣把血打出去，久了心臟負擔會明顯增加。更重要的是，早期的鈣化常常不是穩定的保護殼，而是讓血管斑塊變得不穩定，即使血管還沒完全堵住，也可能因斑塊破裂引發心肌梗塞或中風。

張家銘表示，臨床上最怕的常常是早期、細碎的鈣化。這些小小的鈣化會讓血管斑塊變得不穩定，就像牆壁裡有很多細裂縫，看起來沒事其實更容易突然出狀況。因此有些心肌梗塞或中風發生時，血管根本還沒全堵住。

當血管開始鈣化，心臟每一次收縮都要用更大的力氣把血打出去，久了心臟負擔會明顯增加。（示意圖／pixabay）

張家銘建議，與其追著鈣化跑，不如把免疫環境拉回修復模式。他建議民眾可從餐後反應下手，觀察吃完飯兩小時身體是清醒的還是昏昏的。如果餐後不再暴睡、不心悸，代表血糖波動有降下來，氧化壓力跟發炎訊號也會一起降。實務上建議先吃蛋白質跟蔬菜再吃澱粉，晚餐澱粉少一點。

張家銘也提到，巨噬細胞的反應跟細胞膜脂質組成很有關係，反覆加熱的油、油炸、加工食品很容易把發炎訊號放大。換成比較單純、對細胞膜友善的脂肪來源，很多人會發現身體那種卡卡躁躁的感覺慢慢退掉。他強調，睡眠是免疫在加班修復，巨噬細胞的狀態跟生理時鐘密切相關，建議民眾可用早上起來是否需要靠咖啡硬撐來觀察，連續兩週醒來比較穩代表修復訊號真的有回來。

