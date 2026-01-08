餐後昏睡、減重無力？營養師揭「胰島素阻抗」在作怪

餐後總是昏昏欲睡、減重越減越沒力，許多人可能不知道是胰島素阻抗在作怪。營養師珊珊指出，當血糖天天坐雲霄飛車，久了不只容易發胖，也會拖累荷爾蒙與皮膚狀態。

胰島素阻抗的成因包括高糖飲食、靜態活動及中央型肥胖。（示意圖／Pexels）

營養師珊珊在臉書專頁「愛健康營養師 珊珊」說明，胰島素阻抗的成因包括高糖飲食、靜態活動及中央型肥胖。她表示，過多的精緻糖、澱粉進到身體後，細胞沒辦法順利使用燃料；久坐、沒有規律運動會讓身體耗能少、吃得多導致能量過剩；而內臟脂肪過多會讓胰島素失靈，長久下來罹患糖尿病風險上升。

廣告 廣告

在飲食調整方面，珊珊建議優先降低添加糖攝取並控制澱粉量，從源頭減少負擔；選擇較不易影響血糖的低GI食物，例如高纖的未精緻穀類、芭樂、小番茄等；調整進食順序，優先吃蔬菜與蛋白質，將澱粉類放在最後，可以延緩餐後血糖上升速度。

珊珊建議可利用通勤、上班的零碎時間爬樓梯，午餐時間減少點外送多出去走走。（示意圖／Pixabay）

生活調整部分，珊珊提到可利用通勤、上班的零碎時間爬樓梯，午餐時間減少點外送多出去走走，或安排固定時間如晚餐後散步、快走，也可上健身房運動。她強調身體需要7至8小時且規律的睡眠時間，並找出自己的舒壓模式，適當放鬆避免壓力荷爾蒙持續釋放。

延伸閱讀

2026選戰亮紅燈！郭正亮直指國民黨「這2地」非常麻煩

MMC導致F-16失事？ 顧立雄：該戰機過去三個月沒有故障問題

委內瑞拉後下一個是誰？ 栗正傑：美軍可能下周對伊朗動手