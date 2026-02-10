餐敘後酒駕肇逃7旬婦命危 嘉縣梅山鄉農會保險部主任20萬交保

【記者莊曜聰／嘉義報導】酒駕釀禍！嘉義縣竹崎鄉10日凌晨發生一起車禍，警消到場時，70歲劉姓婦人身受重傷，騎乘的機車支離破碎，看似遭到猛烈撞擊，但不見肇事車輛，警方循線追查，找到在梅山鄉農會擔任保險部主任的陳姓男子，他開的賓士車車頭損毀嚴重，陳男酒測值高達0.57毫克，劉婦送醫救治仍未脫險，陳男詢後依酒駕肇逃、公共危險罪送辦，嘉檢複訊後以20萬元交保。

嘉義縣消防局10日凌晨1時許接獲報案，竹崎鄉嘉115鄉道有車禍事故，立刻派遣竹崎分隊人車馳援，到場時發現1名女性機車騎士肢體嚴重外傷，立刻將人送往嘉義基督教醫院救治，70歲劉姓婦人傷勢嚴重，有腦出血、雙腿骨折、骨盆破裂等情形，目前仍在加護病房觀察中，暫未脫離生命危險。

竹崎警分局員警到場處理，從現場機車零件散落狀況研判，劉婦並非自摔，而是遭到其他車輛撞擊，在調閱周邊監視器畫面後，發現一輛賓士轎車撞擊劉婦後逃逸無蹤，以車追人，在梅山鄉一處民宅找到陳姓男子，當時距離事發已經有2小時，警方替陳男酒測，就測值仍高達0.57毫克，且涉嫌肇事逃逸，將人帶回警所偵辦。

據了解，陳男是梅山鄉農會保險部主任，9日晚間餐敘結束後仍自行開車返家，行經嘉115鄉道時追撞劉姓婦人騎乘的機車，他沒停車查看直接加速逃逸，全案依公共危險、肇事逃逸罪移送嘉義地檢署；警方呼籲，酒駕零容忍，勿酒後駕車，確保行車安全。

陳男是嘉義縣梅山鄉農會保險部主任，他酒駕肇逃被警方移送法辦。民眾提供

