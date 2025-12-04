餐旅高手武林爭霸 2025全國旅館盃餐旅服務競賽瑞居飯店登場

2025全國旅館盃餐旅服務競賽瑞居飯店登場，縣長許淑華到場鼓勵。 (記者蔡榮宗攝)

由南投縣旅館商業同業公會舉辦的「2025台灣旅館節全國餐旅服務競賽」(四)日在日月潭瑞居渡假飯店盛大登場，共吸引八十三隊、超過二百位選手報名參加「整床」與「托盤」競賽；縣長許淑華到場鼓勵所有參賽選手都能突破自己，互相交流學習，提升專業服務技能與品質。

許縣長與南投縣旅館公會理事長李吉田、交通部觀光署旅宿組科長柯乃文、日月潭國家風景區管理處長柯建興、縣議員王秋淑、魚池鄉長劉啟帆等貴賓，共同啟動鳴笛，為活動開幕。

許縣長表示，南投是觀光大縣，長久以來透過產官學合作致力於提升餐旅產業服務品質，期望藉此提振國民旅遊，也要特別感謝旅館公會的李理事長，17年以來都能堅持辦理，擴大整個南投縣的餐旅服務量能，餐旅服務競賽不僅是展現專業能力的舞台，更是培育新世代餐旅人才、推動產業升級的助力。

李吉田理事長表示，自2008年創辦「餐旅服務競賽」以來，這項賽事已從地方活動發展為全國最具代表性的餐旅技能舞台，每年都吸引眾多青年展現專業；今年報名隊數也突破以往增加到八十三隊，最遠還有來自台東專科學校的隊伍，就是要讓比賽成為一個讓學界與產業交流，甚至成為業界選材的機會，協助更多青年學子投入餐旅行業，打造產業新動能。

本屆賽事劃分為高中職、大專以及在職組三大組別，競賽項目包含「整床競賽」與「托盤競賽」；此賽事為目前全台餐旅技能類競賽唯一、且規模最大、賽制最為完整的比賽，透過比賽以多元面向完整檢視選手的服務技能。整床競賽著重協作默契、鋪設流程熟練度與成品整潔美觀；托盤競賽則考驗選手的穩定度、儀態與行走技巧，展現餐旅服務的專業素養；今年也特別強化工作流程標準化、現場應對能力與服務美學等評分元素。

縣府觀光處表示，目前因應少子化等大環境趨勢，餐旅產業多面臨缺工議題。縣府將持續透過餐旅競賽等協助業者發現人才，並媒合青年學子就業管道，縣府亦將持續推動永續旅遊政策，協助業者與國際接軌，縣府正辦理「南投花卉嘉年華」，並正辦理「南投旅遊好康月-普發現金加碼專案」，期望透過活動舉辦，增加旅客留宿率，以提升產業整體產值。