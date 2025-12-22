「一餐時間」嚐遍金門美食 金城後浦商圈「總兵宴」將導入「AI」說菜

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣金城後浦商圈發展協會今天表示，商圈「金門總兵宴」中的「現場說菜」明年將導入「AI」說菜，讓消費者透過雲端掃碼就能了解金門美食文化及線上訂購，並推出「即饗包」冷鏈包裝，攜手商家追求商圈產業共好。

金門縣政府指出，後浦商圈發展協會「吃飯皇帝大－金門總兵宴」提案，17日在經濟部中小及新創企業署首辦的地方特色產業創意大賽頒獎典禮，從全國22縣市、824組參賽團隊中獲得僅有9席的「優勝」，獲獎率僅約1%，競爭激烈；評審團對該商圈把金門歷史故事成功融入具市場吸引力的「總兵宴」商業模式，是「地方特色產業化」的最佳典範。

金門總兵宴由商圈提供平台，以「金門閩南特色小吃文化」整合具代表性的在地小吃與美食，讓原本受限於餐廳場域的店家，藉由平台擴大銷售機會與品牌能見度，消費者也能以「一餐的時間」，嚐遍金門特色美食。

後浦商圈總幹事吳伯揚說，「總兵宴」都是在地特色美食，來源以後浦街區為核心，向外幅射至全縣美食店家，目前美食採購逾80家；另外，金門島東的「高粱嗆蟹」、「金門酸白菜水餃」，島西「金門蚵仔煎」、小金門「芋戀排骨」等都納入客製化菜單，創造總兵宴平台、商家、消費者三贏。

縣府產業發展處表示，民間協會憑藉創意與執行力，將深厚的「總兵署」歷史文化，轉化為深具商業價值的「沈浸式餐飲體驗」，值得肯定，更成功爭取經濟部價值200萬元的行銷推廣及專業輔導資源，為在地產業注入實質助力。未來，縣府將持續結合中央資源，作地方產業的後盾。

金門的戰地美食「炒滷味」，也是「總兵宴」的菜色之一。(記者吳正庭攝)

金門金城後浦商圈「金門總兵宴」，包括如「封肉」等庶民大菜也是桌上佳餚。(記者吳正庭攝)

中國客至金門慕名排隊購買的「黑珍珠」，也入列「總兵宴」。(記者吳正庭攝)

「總兵宴」地方小吃少不了的金門燒餅。(記者吳正庭攝)

