餐會影片疑有最熟悉「台灣口音」、迷彩衣！ 美媒揭我赴夏威夷多國演訓

「最熟悉的口音」疑似出現在夏威夷的美軍演訓餐會！《華爾街日報》揭露，國軍11月低調赴美參與多國演訓，TVBS發現餐會影片中流出一小段台灣口音、也有疑似身穿國軍迷彩T-shirt的人被拍下。不過鏡頭轉回台海，共艦13日囂張廣播驅離我軍機，卻遭疑似是民間無線電玩家、以「國罵」強烈回擊。

美媒揭露國軍赴夏威夷演訓，餐會影片流出熟悉台灣口音和有疑似身穿國軍迷彩T-shirt的人被拍下。（圖／DVIDS）

中共054A型護衛艦宜興艦13日上午在台灣西南海空域，企圖驅離我軍機，過程全被軍事迷錄了下來。當時共艦廣播喊話：「你正向我靠近，威脅我安全，立即轉向遠離。」沒想到，無線電頻道隨即傳出一名疑似民間漁船或無線電玩家的不明聲源，以強烈的「國罵」回嗆：「放你X的屁！」面對共艦挑釁，國軍並未示弱。中華民國空軍隨即廣播反制：「我是中華民國軍事航空器，正在空域進行訓練，請不要干擾我行動。」

目前台灣周邊海域平均每天至少有6至7艘共艦擾台，對我海防構成不小壓力。全球防衛雜誌採訪主任陳國銘說：「就是加強海軍跟海巡的無人機能巡護能量，你就派遣相關的無人機，長時間進駐在相關的海域，彌補我們的艦艇不足，其實我們這方面的努力，目前還在努力。」

就在台海情勢緊張之際，美台軍事交流似乎又有新進展。《華爾街日報》12日揭露，美軍於夏威夷設立的「聯合太平洋多國戰備中心」，11月初舉辦了一場包含法國、馬來西亞、新加坡等7國的演習，雖然官方資料未明示，但台灣其實也有參與。

實際檢視流出的演訓餐會影片，畫面中不僅出現疑似身穿國軍迷彩T恤的人員，背景聲音更清楚錄下一句台味十足的「那個...東西」，這股熟悉的口音似乎間接證實了國軍的存在。

學者分析美軍新戰術概念，台灣需了解如何與之裡應外合。（圖／DVIDS）

淡江大學戰略所副教授林穎佑說：「未來美國有可能會介入，或提供一些新的作戰的概念，或提供新的援助，我們要如何跟美國進行裡應外合，如果美國這種作戰模式，是要去對付解放軍的話，對於我們來說，我們更要去了解。」

此次演習中，美軍也特別驗證以C-17運輸機快速空運「海馬斯多管火箭」至太平洋上的威克島，演練「以海制陸」戰術，意在鞏固第二島鏈據點。

淡江大學戰略所副教授林穎佑說：「我可以透過高機動的部屬，從陸上的小島發射反艦武器，利用佔據島嶼的方式，去封鎖部分的海域。」

有些軍事合作只能做不能說，如今透過美國媒體適度揭露，也顯示台美軍事默契正在持續深化。

