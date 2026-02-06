餐會要女偵查佐「穿辣一點」倒酒 南投刑大隊長遭拔官、記過調離主管職

記者潘靚緯／南投報導

南投縣警局前刑大隊長蕭榮哲因言語、情緒管理不當，被記小過1支、調離主管職。(圖／翻攝自南投縣警局臉書)

南投縣政府警察局前刑警大隊長蕭榮哲遭爆料任內要求年輕女偵查佐「穿辣一點」陪同出席餐會應酬倒酒，把女警當酒家女使喚，還涉嫌性騷擾、職場霸凌等，南投縣警局調查後，認為蕭在內部領導與管理有多項缺失，因此記小過1支，並調離主管職再歷練。

據了解，蕭榮哲警大70期畢業，原本在台中市警局擔任偵查隊長，後調任刑事警察局中部打擊犯罪中心隊長，2024年1月到任南投縣警局刑警大隊大隊長一職。根據《鏡週刊》報導，蕭榮哲多次要求年輕的女偵查佐陪同出席餐會，還要求衣著「穿辣一點」，餐敘期間要求幫忙倒酒。該女警受不了向女性主管報告，卻遭蕭榮哲爆粗口飆罵，導致女警承受不了壓力，選擇辭職轉行，事件因此曝光。

事發後，南投縣警局主動自清自檢，經調查，蕭榮哲確實有物化女性等不當言行，在內部領導與情緒管理上有多項缺失，並未接獲當事人正式申訴。澄清並未要女部屬穿辣一點等情事，女偵查佐考慮轉職已有一段時間，基於維護同仁工作權益與組織風紀，針對蕭員未能妥適履行主管應有之管理與照顧同仁責任，已不適任主管職務，報請警政署予以調整非主管職務及核予記過一次行政處分。

南投縣警局表示，本局一向重視性別平權與職場尊重，對於任何不當言行或管理失當，均秉持零容忍原則審慎處理，未來亦將持續加強主管考核與管理機制，營造安全、尊嚴且專業的工作環境。



