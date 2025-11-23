餐桌上的育兒智慧／楊菊華

楊菊華

這學期，為了孩子的早餐能吃得健康營養，我堅持早起為他準備。發現他不愛吃水煮蛋，每次吃時都蹙著眉，遲遲不願張口。怕他蒙混過關，我好幾次把蛋剝好，放到他眼前，緊緊盯著，眼神裏透出不容拒絕的威嚴。

那天早晨，我一遍遍催促，甚至不由自主地提高了聲音怒吼：“你必須吃！吸收蛋白質對身體好！”繼而威脅道：“今天不吃了這顆雞蛋，你就別想出門，學也別上了！”

孩子轉身回了廚房。我以為他妥協了，等我去收拾時，卻發現他並未吃。他用他的方式反抗著我。他假裝吃了雞蛋，卻在餐桌上、餐桌下、垃圾桶裏和灶台旁邊，都留下了捏碎“分屍”的殘骸。只看一眼，我就知道，他終究沒吃下那顆蛋。

望著那片狼藉，憤怒瞬間填滿我的心，嘴裏碎碎叨叨說著氣話，恨不得把他抓回來揍一頓。老公安慰我，不吃就不吃，難道你小時候不挑食嗎？小孩子不都這樣嗎？

我愣了一下。我小時候挑食嗎？挑的，而且很厲害。本想懟他幾句，覺得他和兒子一樣不體諒我的苦心，那口氣卻一下子泄了。我笑著反駁兩句：“我小時候才不挑食呢，我很好養活的。”

有些久遠的事，自己本已忘記，但記憶總在某個不經意的瞬間被喚醒。

那年夏天，母親出了遠門，家中只有我和父親。那是我與他為數不多的獨處時光。

一天中午，父親幹完農活回家，煮了鹹米飯，裏面拌了些蘿蔔絲。我那時挑食，不吃蘿蔔。但因與父親相處甚少，加上他寡言少語，我心裏怕他，不敢明說，只低著頭，任憑委屈的眼淚一滴一滴落進碗裏。父親盛好飯，就大口吃起來。等他起身盛第二碗，才發現我一動不動。聽我說不吃蘿蔔，他伸過碗來：“來，不吃的挑到我碗裏。不喜歡，就不吃好了。”

我怯生生地說：“米飯裏還有蘿蔔的味道……”聲音越說越小，自己都聽不見。父親沒多說，起身打開櫥櫃，拿出一塊大餅遞過來：“下次不吃早點告訴我。這頓先吃餅墊墊吧。”

如今，面對自己孩子的挑食，我卻總急於糾正，急於讓他遵循我認為健康的方式。我幾乎忘了，父親曾給予我的那份理解與包容，是何等珍貴。

或許是生活的快節奏讓我浮躁；或許是我太擔憂他的成長，反而忽略了他內心的感受。父親的回憶，像一面鏡子，照見了我的焦灼。

孩子放學回家，我沒再提早上吃雞蛋的事情。晚餐時，我輕聲問他為什麼不愛吃水煮蛋。他猶豫了一下，小聲告訴我，覺得水煮蛋沒有味道。我沒有像往常一樣反駁，只是點點頭：“那我們一塊想想辦法，看怎麼讓它變得好吃一點。”

教育家蘇霍姆林斯基說過：“教育的全部奧妙就在於如何愛護兒童。”理解與包容，便是愛護的最好方式。我知道，我正在學習，像父親當年待我一樣，去對待我的孩子——愛不僅僅是給予，更是理解與包容。