餐桌上的護心食物！柑橘洋蔥富含「類黃酮」助改善心悸

許多民眾心臟檢查正常卻常心悸、疲累。台北榮總遺傳優生學科張家銘主治醫師指出心悸常非結構性問題，而是調控心跳的分子節奏失調，研究顯示日常飲食中的類黃酮能溫和調節心臟節律。

許多人的問題出在心臟無法順利放鬆，導致血液回流不佳，進而產生喘、疲累、思緒不清等症狀。（圖／Photo AC）

張家銘說明，從分子醫學角度來看，身體會透過生活狀態提醒異常。心悸常見於三種情況：運動後心跳遲遲無法下降、夜間躺臥時心跳明顯、熬夜或飲用咖啡後心律不整。這些症狀對應心臟三大關鍵功能：心率調節、收縮力道及舒張功能。張家銘強調，許多人的問題出在心臟無法順利放鬆，導致血液回流不佳，進而產生喘、疲累、思緒不清等症狀。

廣告 廣告

一篇2026年發表在《Biological and Pharmaceutical Bulletin》的綜論研究指出，類黃酮在分子層級可調控心臟功能。張家銘表示，第一類多甲氧基黃酮主要作用於磷酸二酯酶，使心臟細胞訊號傳遞更平順，可從柑橘類果皮、陳皮等食物攝取。他指出，運動後心跳下降緩慢、容易疲累心悸、循環不佳者，往往是阻力過大而非心臟無力，此時幫助血管放鬆比刺激更重要。

橙皮素主要存在於柳丁、葡萄柚、橙子及柑橘類白色內膜。（示意圖／Pexels）

第二類槲皮素能啟動肌漿網鈣幫浦，協助心臟完成收縮後的放鬆。張家銘說明，洋蔥、蘋果、綠色蔬菜、藍莓、綠茶等食物富含此成分。他表示，夜間心悸較明顯、躺下時心跳感受強烈、運動後恢復緩慢者，問題通常是心臟放鬆機制受阻，重點在恢復鈣回收效率而非補充能量。

第三類橙皮素的特點是幾乎不影響正常心跳，卻能抑制肺靜脈心肌異常的晚期鈉離子電流。張家銘指出，此成分主要存在於柳丁、葡萄柚、橙子及柑橘類白色內膜。他表示，壓力大或熬夜後容易心悸、功能性心律不整者，關鍵在於穩定電訊號而非補強。

張家銘建議，分子醫學強調精準對應而非大量補充。實務上應先觀察主要症狀類型，再透過心率變異、自律神經、代謝發炎指標判斷問題所在，最後選擇對應分子機制的食物來源。他表示，心臟不適是身體發出的訊號，研究顯示日常飲食能逐步調整心臟節奏，讓食物成為有方向的分子訊號調整策略。

延伸閱讀

美軍行動前夕！精準押注馬杜洛下台 神秘客爽賺近1300萬引議

林宜瑾「兩國條例」撤案大逆轉！藍青年神預言酸：台獨精神勝利法

賴政府哭窮是假的？總預算歷年三讀時間一表看