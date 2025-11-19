餐桌上的部落旅行-織羅部落《月光下稻田腳印餐桌》登場

花東縱谷國家風景區管理處辦理的「縱谷原遊會—餐桌上的部落旅行」今年邁入第八年，今年的部落餐桌旅行以「保存」為主題，邀請遊客進到五個部落體驗參與。

「織羅部落-月光下稻田腳印餐桌」（見圖）將於十一月二十二日登場，遊客有機會認識部落過去換工互助的精神，從獨特的彩繪米包裝創作屬於自己的圖案和紀念。在經典的部落晚宴中，品嚐部落三大特產: 米、金多兒筍與葛鬱金的風味，用食物感受人與土地、人與人之間深刻的連結。目前遊程熱烈報名中，還有好康報名優惠，歡迎喜愛部落遊程體驗的朋友報名！

處長許宗民說出，織羅部落位於花蓮玉里鎮，是一個豐饒的阿美族部落。今年部落推出「月光下稻田腳印餐桌」，以「曬」為保存重點，認識部落過去保留種子的智慧與技術，讓部落特產『米』、金多兒筍與葛鬱金等得以代代相傳。其中湯品「lala」料理，象徵部落的互助互信情誼與對客人的祝福，這個飲食習慣與生活文化也成為織羅餐桌體驗的重點。

遊客到織羅部落，能體驗獨有的「舞米」彩繪包裝，將米和豆子巧妙堆疊成為美麗的彩繪米，從過程中理解部落「保種」的重要性，彩繪米作品也成為此行最深刻的紀念。此外，族人將帶領遊客製作葛鬱金果凍，親手體驗美味葛鬱金果凍的製作過程，品嚐天然的部落甜點，最後從充滿儀式感的晚宴中，將部落「互信互助」的換工精神與對土地的共享價值，透過餐桌溫柔地傳遞給每位訪客。

2025年「餐桌上的部落旅行」系列活動現正於線上開賣，織羅部落《月光下稻田腳印餐桌》於十一月二十二日(六)登場，目前正熱烈報名中，除了一般票之外，亦販售雙人入席票，舉凡報名參加的民眾，皆可獲得一份精美的「蜂蠟保鮮布」紀念品，保鮮布為呼應今年活動「保存」主題設計，特別與「仁舟淨塑」合作推出，上面印有小米、紅糯米、玉米、醃漬罐、小米釀、香蕉飯等特色部落食物圖案，既可作為食物覆蓋保鮮、又可用以摺疊收納打包食物。此外，今年更與旅宿業者共同推出優惠住宿套票，歡迎喜愛部落文化與深度體驗的朋友報名參加！想了解更多精彩活動資訊，歡迎上官網及粉絲專頁查詢。

活動官網: http://jacreative.com.tw/hdt/

活動粉專: https://reurl.cc/pyxjzQ

LINE官方：https://lin.ee/DIGKc7X