餐桌到神桌 南美館教你按怎拜

台南市美術館年節大展「恁兜攏按怎拜？從餐桌到神桌的藝術連結」22日盛大開展，集結美食之都、眾神之都特色，透過藝術手法呈現信仰文化之美。（曹婷婷攝）

台南既是美食之都，也是廟宇林立的「眾神之都」，台南市美術館年節大展「恁兜攏按怎拜？從餐桌到神桌的藝術連結」22日開展，結合藝術、工藝、設計、動漫與遊戲（ACG）及宮廟文物等255件作品，透過餐桌與神桌儀式轉換，除把廟口小吃端上桌，也集結超過百隻虎爺、動漫IP帶路，賦予傳統信仰文化新生命。

營運邁入第7年的台南市美術館，隨著二館今年元旦起移撥作為「台南國家美術館」，南美館僅剩古蹟棟一館，面對古蹟棟牆壁不能釘、黏等框限展覽形式，策展人邱雨萱發想以「桌子」結合台南宮廟博物館特色，讓餐桌、神桌激盪火花，同時呼應南美館打造「文化交陪境」願景，首展推出「恁兜攏按怎拜？」即是作為前哨的一檔展覽。

台南有許多美食，祭祀參拜供品與日常連結甚深，南美館館長龔卓軍表示，台南人特殊「食福」文化，即人神共食、共享福分，造就台南美食多樣性，民眾熟知小吃如米糕、肉粽、紅龜粿等，最初都是為了祭祀而生。

展覽聚焦台灣民間信仰，策展靈感來自「辦桌拼盤」特色，同時展出工藝、藝術、動漫、宮廟文物等，凸顯台灣多元並陳的面貌。此外，廟口文化與地方小吃也是展覽重要面向，呈現信徒與小吃共同構築的在地風景。邱雨萱說，我們去日本走訪神社、去歐洲會找教堂，期盼能將廟宇拉到跟神社、教堂一樣高度。

「百虎齊發」展示超過100隻虎爺，由高雄師範大學唐硯漁副校長出借歷年收藏，另也呈現動漫、IP虎爺等，看見信仰如何跨世代共創。22日開展，不少年輕人看到一字排開的各式虎爺，忍不住直呼「好可愛」。

此次除了首廟天壇天公廟、台灣府城隍廟、北汕尾媽祖宮鹿耳門天后宮、竹溪禪寺、八吉境道署關帝廳等廟宇協辦展覽，更首度與超人氣漫畫IP《神明便利商店》跨界聯名，並邀請超過30位藝術家共襄盛舉；台南晶英酒店也以虎爺愛吃炸雞、雞蛋為靈感，大年初三至初六推出「府城招財宴」，把信仰故事搬上桌。