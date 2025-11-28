餐桌放不下？ 年輕家庭用一張桌子解決兩種需求

【記者羅伯特/綜合報導】「這張桌子救了我們的客廳！」住在台北內湖的林小姐一家三口，最近搬進一間不到二十坪的新家。她回憶剛入住時，最頭痛的問題是：到底該放茶几還是餐桌？客廳空間有限，兩者兼顧幾乎不可能。最後，她選擇了來自大溪「木匠先生家具工廠」的一張變形茶几，讓生活徹底改變。

圖說: 木匠先生台北信義區無人體驗門市

這款茶几平時是矮桌，需要時能升起變成餐桌，椅子還能收納於桌內。林小姐說：「以前家裡常為了吃飯擠在茶几旁，現在只要把桌子升起來，就能舒舒服服吃飯，也不用再為空間煩惱。」

廣告 廣告

不只是林小姐，越來越多小宅家庭開始尋找多功能家具。記者實地走訪木匠先生位於台北信義區的無人展示店，看到不少年輕夫妻和小家庭在現場操作，親自體驗「一桌抵兩桌」的便利。

不同於市面上許多標榜工廠直營、實則經銷的家具行，木匠先生採取「自產自銷」模式，從大溪工廠直接生產、配送，全程公開透明。由工廠負責售後服務，消費者不必擔心責任推諉。業界分析指出，這樣的經營方式讓木匠先生在台灣變形茶几市場穩居領先地位，銷量、市佔率與產量都名列前茅。

目前木匠先生全台已設有七家直營展示據點，最新據點落腳高雄三民區。透過北中南布局與情境化展示，品牌逐漸奠定了「想到變形茶几，就會先想到木匠先生」的消費者心智。