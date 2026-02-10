餐桌照驚見嬰兒形狀？艾普斯坦「奶油嬰兒」郵件流出 網瘋傳食人陰謀論

國際中心／綜合報導

美國司法部上個月底公佈300多萬淫魔富豪艾普斯坦檔案。（ 圖／翻攝自美國司法部網站）

隨著美國司法部於1月底釋出超過300萬頁的艾普斯坦（Jeffrey Epstein）案調查文件，社群媒體近日炸鍋，一張宣稱是艾普斯坦聚會的「餐桌照」成為網友熱議焦點。畫面中餐桌擺設與食物被部分網友指稱形狀詭異，結合檔案中一封題為「奶油嬰兒」（Cream cheese baby）的電子郵件，讓「艾普斯坦圈子吃人肉」的駭人陰謀論甚囂塵上。

這張餐桌照片與郵件內容被網友視為「鐵證」。在該封郵件中，艾普斯坦回覆：「有數百萬個嬰兒，卻幾乎沒有什麼好的植物奶油」，隨後又詭異地寫道：「哈，我不知道奶油和嬰兒是不是同個等級」。這段對話讓網友毛骨悚然，認為「奶油」是某種暗語，搭配餐桌照的聯想，指控該社交圈進行極端的食人行為。

廣告 廣告

社群媒體瘋傳一張聚會「餐桌照」與「奶油嬰兒」郵件，引發艾普斯坦圈子涉嫌「食人肉」的駭人陰謀論。（圖／翻攝自美國司法部網站）

針對網路瘋傳的指控，美國權威事實查核網站Snopes介入調查。統計顯示，解密檔案中確實出現了52次「吃人肉」（cannibal）和6次「同類相食」（cannibalism）的字眼。此外，還有一份源自西元2019年的訪談紀錄，一名匿名男子向FBI宣稱，曾在西元2000年於艾普斯坦的遊艇上目睹嬰兒遭虐待、獻祭，甚至指控有人食用人類糞便與進行各類噁心行為。

然而，Snopes報告指出，雖然檔案中存在這些驚悚關鍵字，但該名匿名證人聲稱腳被彎刀割傷卻無留疤，且始終無法提供實質證據；至於「奶油」一詞，在多數文件中語境皆與常規食物或活動安排有關，並無跡象顯示被當作暴力暗語。

儘管餐桌照片與「奶油嬰兒」郵件引發外界極度不安的聯想，但根據目前解密的聯邦紀錄與事實查核結果，尚未有任何影像或物證能直接證實艾普斯坦集團涉及食人或殺嬰行為，相關指控多流於網路臆測與未經核實的單方說法。

更多三立新聞網報導

湯屋淪毒氣室？情侶雙亡原因成謎…專家揭「死神氣味」：屍斑顏色藏真相

習近平急電川普普丁救權位？軍中爆軟抵抗 專家驚揭：恐突襲金馬祭旗

依賴中國太慘！智利櫻桃在中價格狂殺近7成 果農不忍了轉向「這國」

中國罕見召鄰國緊急會議「抗日」譴責高市！ 結果僅一國響應

