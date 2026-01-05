一餐漫遊台灣！台北凱撒「寶島美食季」約你從街頭小吃到傳統宴席
記者李鴻典／台北報導
台北凱撒大飯店人氣自助餐廳Checkers於2026年回歸最熟悉的台灣味，帶來全新主題「寶島美食季」。在當前自助餐市場以奢華、高價菜品為主流的情況下，Checkers堅持以高CP值為核心，提供兼具美味與價值的選擇。主廚團隊汲取台灣經典料理與地方小吃的靈感，邀饕客品味多樣的飲食文化。
Checkers「寶島美食季」將台灣各地經典味道轉化為老少咸宜、適合全家共享的自助餐體驗。菜色網羅各鄉鎮城市代表性風味，其中，「老奶奶宜蘭西魯肉」以大白菜、豬肉和香菇慢燴而成，湯頭溫潤，象徵團圓與款待的傳統料理；同樣來自宜蘭的「蘭陽金棗雞」和「蘭陽卜肉」，分別用微酸金棗平衡雞肉油脂和酥炸工法鎖住肉汁，展現當地農產與樸實風味。
餐檯上更匯集了從日常家常菜到節慶與廟會常見的經典佳餚，例如：延續傳統風味的「古早味金瓜炒米粉」，象徵圓滿祝福的「懷舊花生滷豬腳」，以及冬季養生必備的「滋補麻油豬肚鮮菇」。另一道亮眼小吃是來自高雄的「牙齒肉圓」，其巧妙設計讓入口不燙、不易掉餡，口感柔軟順滑，展現出台灣小吃的精緻與溫暖，特別適合長輩品嚐。此外，「飄香紅燒牛臉頰」、「剁椒粉絲蒸鮮魚」、「避風塘鮮蟹」與「烤鴨」則展現台灣飲食的南北交融；「麻辣百頁鴨血」和「台味鹹酥炸物」重現了街頭小吃的熱鬧氛圍。Checkers小吃區原有的「台南擔仔麵」與「現沖牛肉湯」，也持續帶來最具人情味的南部經典滋味。
除餐桌上的味覺旅行，台北凱撒同步推出「永續美好・漫遊台灣」低碳環保住房專案，客房減少備品更換，落實環保理念。入住期間為即日起至6月30日，每晚3,299元起，加購高鐵聯票每房再贈捷運一日票；連住兩晚以上，每晚2,969元起，並加贈Checkers自助早餐。
萬豪旅享家北高雙城指標旅宿的高雄THE AMNIS然一酒店與台北士林萬麗酒店，1月7日起推出期間限定的「雙城禮遇・萬點入藏」聯賣住房專案，專案銷售僅至2026年1月16日止，入住期間開放至2026年9月30日。兩間酒店以打造城市假期為核心概念，串連台北的都會靜謐與高雄的水岸藝術氣息，邀旅人一同規劃雙城之旅，同步還可擁有高額萬豪旅享家會員點數回饋，最高可獲得40,000點，讓旅程的價值不止於當下，而是能延續至未來更多探索。
作為萬豪集團於台灣首家引進The Luxury Collection及萬麗品牌的代表酒店，THE AMNIS然一酒店以高雄獨有的水岸城市氣質為靈感，透過藝術美學描繪專屬南方的靜謐奢華，並以「海洋」為核心敘事，串聯空間、光影與感官體驗，邀請旅人放慢步調，在城市與自然之間，感受獨一無二的旅程節奏；而台北士林萬麗酒店則坐落於士林官邸旁，於城市核心保留一隅綠意，以「玫瑰與蝴蝶」為設計主軸，融合中西美學，展現優雅而層次分明的都會風格。兩館皆擁有無邊際泳池、特色餐廳與酒吧，以及細緻舒適的客房設計，兼顧交通便利與自然景觀，更是尋求文化氛圍、靜謐休憩推薦飯店的理想之選。
台北福華大飯店彩虹座洞察冬季滋補市場需求，自 2026年1月6日至2月28日應景推出「冬令食補季」。台北福華新任西餐行政主廚簡瑞益所設計，結合日韓經典、傳統台味等多國料理手法，推出「紅玉雞雪見鍋」、「傳統炭燒羊肉爐」等8款人氣冬令溫補料理，並以松葉蟹、波士頓龍蝦與現切美國肋眼牛排等高端食材加持，匯集多達67道風味美饌。
透過流暢的餐檯動線與自助式用餐形式，讓饕客能依照個人口味自由混搭，玩出一餐百變的冬日滋補樂趣；活動期間於午、晚餐時段供應，平日自助午、晚餐成人每人1,550元起，週末與國定假日成人每人1,800元起。
想體驗被萌寵包圍、寒假出遊又不想排行程，就衝宜蘭！綠舞飯店推出「綠舞萌寵方城市PLUS 一泊二食」住房專案，即日起至2026/03/31開放訂房、可入住至2026/04/30（2/16–2/20春節期間不適用）。每人最低NT$2,498就能走進療癒萌寵世界，主打一站式度假，把吃喝玩樂拍一次打包：入住含蝶舞咖啡廳早餐、療癒萌寵下午茶二選一、經典浴衣或動漫Cosplay服飾體驗二擇一、滑索體驗、彩繪DIY，並可免費暢遊日式主題園區；園區內可與水豚、狐獴、羊駝、梅花鹿等人氣萌寵互動，亦可前往黑RURU CAFE感受笑笑羊、熊貓羊等萌寵魅力。夜晚再享「宵夜時光」住客免費宵夜，並可使用風呂浴場等休閒中心設施。另於週一至週四入住加碼贈「SASA Play灑畫體驗」。
同步推出限時回饋「住一晚多送一餐」2026/01/31前預訂、03/31前入住，週一至週四入住加贈「療癒貓咖／笑笑羊下午茶／午餐」三擇一；選擇三天兩夜再加贈日式味噌小火鍋午餐。本次加碼推出「露營車房型」，兩人入住NT$5,490起，把露營氛圍搬進度假行程，用不同住宿形式開啟度假行程。
六福旅遊集團近日發出新聞稿指出，於2025年獲海內外觀光產業重要獎項，共奪得13項大獎的肯定，從永續旅遊、食旅創新、雇主品牌、服務品質四大領域皆獲產官學一致肯定。無論在觀光署觀光金獎、國際餐飲認證、親子友善品牌，到國際人力資源，展現跨品牌、跨領域、跨市場的全方位競爭力。
展望2026年，六福旅遊集團持續推動資產與營運雙軸發展，除成功獲選「棲蘭及明池遊憩設施ROT案」最優申請人，預計最快將於2026年3月正式接手經營，位於北市松江南京商圈的六福酒店式商辦大樓也將於今年內完工，集團並積極評估具潛力的海外據點，全面擴展國際版圖，穩健落實「資產開發 × 觀光營運」並進的長線成長策略，奠定下一階段的成長基石。
一站式旅遊平台 Trip.com 公布《台灣旅遊趨勢報告》及Trip.Best旅遊指南排行榜。報告交叉顯示，台灣出境旅遊市場持續回溫，整體呈現「短程化」「年輕化」與「體驗導向」三大關鍵趨勢，旅遊版圖亦從傳統一線城市，快速延伸至兼具性價比與獨特風格的鄰近二線目的地。總結2025年台灣旅客需求持續強勁，展望2026年，體驗式旅遊繼續成為旅遊核心驅動力。
Trip.com說，2026，台灣旅遊市場正走向更高頻、更細分、也更重視體驗價值的成熟階段。 從短程快閃、多次出國，到設計感旅宿、二線城市與主題型體驗崛起，台灣旅客不再只追求「去過哪裡」，而是更在意「怎麼玩、玩得夠不夠深」。隨著年輕世代成為旅遊消費主力，Trip.com 也將持續透過數據洞察、Trip.Best 旅遊指南與多元產品整合，回應消費者對彈性行程、風格住宿與獨特體驗的期待，並攜手更多目的地與合作夥伴，迎接 2026 年更具深度與個人化的旅遊新時代。
