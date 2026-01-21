餐盤發現蟑螂！協會理事長恐嚇天成飯店「捐60萬美金」否則登報 遭起訴

台灣百合公益協會理事長徐紹展涉嫌恐嚇天成飯店，索取60萬美金封口費，遭北檢起訴。翻攝自臉書



台灣百合公益協會理事長徐紹展，去年和朋友在台北天成飯店用餐時，在朋友餐盤中發現蟑螂，飯店經理得知後立即致歉、免除餐費，還為兩人遞上小禮物。但徐紹展隔天約飯店幹部協商，竟涉嫌開口索討60萬美金「封口費」，否則就要將此事登上國際媒體。台北地檢署調查後認定，徐紹展捨棄法律救濟途徑，反而索討與醫療費用或精神賠償無關的金額，涉犯恐嚇取財未遂罪嫌，今（1/21）日提起公訴。

調查指出，徐紹展去（2025）年8/15晚間，與友人在台北天成飯店某餐廳用餐過程中，在友人餐盤裡發現蟑螂。徐紹展向餐廳人員反映後，飯店經理立即致歉，除了免除兩人餐費、致贈小禮物外，還應徐紹展要求，於隔日繼續協商後續事宜。沒想到，天成飯店行銷長及總經理隔天把徐紹展接待到VIP室包廂時，徐紹展竟涉嫌開口索討鉅額「封口費」，恐嚇發言都被錄下來。

調查發現，徐紹展當時擺起架子，說他除了是協會理事長，另外還從事顧問公司事業，有國際媒體資源，還說「我們要跟你們玩下去是很好玩，因為那是我的服務」。他還要求飯店幹部轉達他的訊息，「免得讓上面到時候萬一國外媒體我登出來的時候那你們就很慘了」，強調他雖然可能「弄不倒」天成飯店，「但是讓你們暫時歇業應該是沒問題。」

檢方查出，徐紹展當時還開口討錢，稱因為投資媒體事業需90萬美金，目前已覓得其中30萬，希望由天成飯店「抖內」剩餘的60萬。「我也沒有說一定要全部你們贊助，我只能說你們贊助越多越好，但是你們要贊助多少，不能太少……，你不能滿足我的話，我就覺得我就要開始拍桌子了。」徐紹展還炫耀，他最高紀錄是因為一件事情跟別人拿了3000萬元的「封口費」。

調查發現，徐紹展還嘲弄飯店幹部，說「好死不死剛好你們來撞槍口，有沒有聽過一句話，撞在槍口上，人家槍子彈子彈是這樣飛的，槍是這樣打的，你們有事沒事媽的站在我的槍口前面，你說不中槍才難」。他放完話還要天成飯店經營階層不要那麼緊張，反問在場幹部「你覺得我很恐怖嗎？」

後來，天成飯店行銷長和總經理向高層轉達，也引起飯店董事長憂懼，委請他人協助報警。檢察官調查後認為，徐紹展雖然有遭遇食物衛生條件不佳的情況，但飯店方已道歉並給予相當補償，若他認為權益受損，大可依照法律途徑尋求救濟，卻以此為由要脅天成飯店支付與醫療費用、精神賠償無關的金額，手段與目的間不具合法關聯，今日依恐嚇取財未遂罪嫌起訴徐紹展。

現年63歲的徐紹展是台灣百合公益協會理事長，經常投書媒體評論時事。2017年，協會告發馬偕醫院董事會及高層，利用新竹兒童醫院案謀取私利，遭當時的馬偕董事長劉伯恩等人反控加重誹謗，雙方衍生多起訴訟。徐紹展還曾領銜提出死刑執行公投案，主張死刑三審定讞後，應該在6個月內執行完畢，不過後來並未成案。

