餐酒老闆「牆壁藏屍」開空氣清淨機照營業 死者是28歲女常客

日本北海道一名20多歲女子跨年夜失聯，隔天家屬報案後，日警鎖定在當地經營餐酒館的49歲老闆松倉俊彥，經過連日調查後，松倉俊彥才坦承將遺體藏在餐廳隔牆內，驚悚的是，餐館在警方上門前照常營業，有客人回憶當時店內同時開了4、5台空氣清淨機，松倉俊彥還會問有沒有聞到異味，如今死者身份曝光，是28歲護理師工藤日菜野，同時也是店內常客，日警正持續釐清案發過程。

綜合日媒報導，全案會曝光，起因於工藤日菜野跨年夜失聯，隔天工藤的奶奶聯絡不上人，焦急的通報失蹤，日警獲報後循線追查，最後鎖定松倉俊彥，並在3日上門將人帶回，直到10日松倉俊彥才坦承，屍體被它藏在店內隔牆裡，警方也確實在店內木板夾層封死的牆面找到一具女性遺體。

驚悚的是，在警方上門前，松倉俊彥仍照常營業，有顧客透露，當時店內同時開了4、5台空氣清淨機，老闆還會問有沒有聞到怪味，如今隨著遺體曝光，案情也逐漸明朗，遺體經初步相驗，發現頸部有勒痕、死因為窒息，推估已死亡10天左右，並確認身份是在當地擔任護理師的工藤日菜野。

據了解，工藤日菜野生前是店內常客，和松倉俊彥有認識，警方調閱監視器畫面後，發現工藤日菜野在跨年當天下午4時許還在住家附近商店購物，老闆10日僅坦承將屍體藏在牆內，涉案過程及工藤死亡確切時間都還有待還有待進一步釐清。





