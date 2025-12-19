餐酒館拒「插乾股.公關費」 前里長找黑幫打人起訴

台北市 / 綜合報導

台北市大安區一名蕭姓前里長，在2024年向中山區一間音樂餐館收取10%乾股以及「公關費」，業者後續停止 給付 之後， 這名前 里長便涉嫌帶著黑道人士到店裡，雙方爆發肢體衝突！ 台北地檢署 今（19）日偵查終結，依組織犯罪、恐嚇取財等罪嫌起訴，不過知情人士透露，這間音樂餐館財務出狀況，業者請蕭姓前里長協助調解，沒想到居然「公親變事主」被反咬一口。

監視器拍下，一群人在餐廳裡面，疑似談判談不攏，居然開始動手推擠毆打，跌坐在沙發上，有人勸架有人語帶恐嚇，其中一人的身分還是前里長，知情人士說：「是瞬間發生的，那他(前里長)只能去攔住身邊的人，有撂話，反正就是讓你們里長也不用當了。」

台上舞者隨著音樂翩翩起舞，台北市中山區這家音樂餐館，先前有表演者工作許可，以及財務狀況等問題，他們透過中間人牽線，找上台北市大安區蕭姓前里長，收「公關費」幫忙處理，但業者停止支付後竟爆發衝突。

蕭姓前里長在2024年，宣稱可以協助陳情、協調，吳姓負責人以及閻姓股東，提供10%的乾股以及公關費，不過業者在今年初，就停止支付相關款項，前里長帶著有黑道背景的友人，在店裡和業者爆發肢體衝突，北檢依照組織犯罪.恐嚇取財，等罪提起公訴。

知情人士 說 ：「 公親變事主啊那肯定的啊 ，講說就是為了年輕人，希望你們做得好，結果你反咬我一口把東西誇大化。」台北市警中山分局中山一派出所副所長宋柏翰說：「本分局與刑事局組成專案小組，後續逮捕犯嫌蕭男等人歸案。」

蕭姓前里長以及同夥被檢方提起公訴 ， 不過這已經不是蕭姓里長 ， 第一樁爭議事件 ，記者VS.蕭姓男子(2021時任里長)說：「(里長要不要說一下)，(里長為什麼要遮臉)，(為什麼這蠅頭小利也要貪污)。」

蕭姓前里長，先前就涉嫌詐領社會局，以及二殯回饋地方的經費，大約140萬元遭到起訴，2022年涉嫌賄選，一審宣判無罪，再加上今年的暴力事件，涉嫌恐嚇又遭起訴，後續也得面對司法調查。

