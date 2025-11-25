餐食混菸蒂？高雄鳳山業者稱員工未吸菸 衛生局揪多項缺失

近日有民眾於社群媒體反映，鳳山區某餐飲業者販售之餐食內疑似混入菸蒂，引發食品安全衛生疑慮，高雄市衛生局今（25）日獲報後，隨即派員至現場查察。（高雄市衛生局提供／林雅惠高雄傳真）

近日有民眾於社群媒體反映，鳳山區某餐飲業者販售之餐食內疑似混入菸蒂，引發食品安全衛生疑慮，高雄市衛生局今（25）日獲報後，隨即派員至現場查察，經了解，業者表示已接獲消費者反映此事，但現場從業人員並未吸菸，餐食內菸蒂來源仍無法釐清。

衛生局依「食品良好衛生規範準則」進行查察，發現業者已投保產品責任險並完成食品業者登錄，但現場仍有部分缺失，包括作業場所地板濕滑、部分食材未覆蓋、從業人員未定期體檢等，衛生局已責令業者限期改善，屆期未改善者，將依《食品衛生管理法》第8條第1項及第44條第1項規定，裁處6萬元以上至2億元以下罰鍰。

衛生局呼籲，業者應依食安相關法規加強設施設備維護、從業人員教育訓練及衛生管理，以保障消費者食的安全，同時提醒消費者，若對餐飲業者販售食品有爭議，可撥打市府消費者服務中心或1950消費者服務專線反映，若發現食品衛生問題，也可聯繫衛生局食品衛生科尋求協助。

