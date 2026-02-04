餐飲人員久站端盤8小時 醫揭常見職業傷害從腳痛到肩





【NOW健康 辰蘊如／台南報導】「小腿又腫又痛，早上起床腳跟踩地像針扎一樣」，這是在市區某間熱門餐廳工作3年的阿美，每天忙著為客人點餐送餐，一站就是8小時。最近她發現小腿浮現蜘蛛網般的青色血管，手腕端盤子時也開始隱隱作痛。醫師診斷後告訴她，這些都是典型的餐飲工作相關健康問題。



久站下肢循環不良 釀成靜脈曲張



餐廳外場服務人員最常面臨的健康威脅，來自長時間站立工作。奇美醫院職業醫學科黃靖琪主治醫師指出長時間持續維持站姿，下肢靜脈血液必須對抗地心引力才能回流心臟，血液容易滯留在雙腿。久而久之，會造成靜脈壓力上升，導致血液滯留、靜脈壁擴張與瓣膜功能受損，進而形成靜脈曲張。初期可能只是小腿出現藍紫色的微血管網，但若不加以注意，靜脈會明顯突起如蚯蚓般扭曲，甚至造成下肢腫脹、夜間抽筋、皮膚色素沉積，嚴重時可能引發潰瘍。

此外，足底筋膜長時間承受體重壓力，可能造成退化與微小撕裂，導致足底疼痛與行走受限。患者會在早晨起床踩地的瞬間感到足跟劇痛，行走數分鐘後疼痛可能會減退，但久站或長時間活動後疼痛又會再次發作。面對這些職業相關的疼痛問題，預防遠比事後治療更為重要。



黃靖琪醫師建議，久坐族群每隔20至30分鐘就應該起身活動，可以進行簡單的肩頸伸展運動，例如坐在椅子上，將一手放在對側耳朵上方，慢慢將頭側彎，維持10至15秒後換邊。工作環境的調整同樣關鍵，桌子高度應與手肘同高，讓肩膀呈放鬆狀態；電腦螢幕則要調整至視線平行或略低的位置，避免長時間低頭。



手腕肩膀跟著痛 承受重複性勞損



端盤送餐看似輕鬆，實則對手部健康潛藏負擔。黃靖琪醫師指出，服務員單手托送餐盤時，大拇指可能需要反覆施力捏握或抓握餐盤、碗或盤子，若長期重複此動作，容易誘發俗稱「媽媽手」的狄奎凡氏症，其病理機轉，源於長期反覆的抓握施力，造成第一背側伸肌腱室的腱鞘纖維化與增厚，進而引起腱鞘狹窄。



這使得負責大拇指活動的肌腱在滑動時摩擦阻力增加，引發局部的疼痛與腫脹。反覆端盤、清理桌面等需要反覆手腕旋轉、負重或手腕非中立位的職業活動，可能造成手腕過度旋轉與負荷，增加三角纖維軟骨複合體（TFCC）損傷的風險，其症狀為手腕內側疼痛、活動時不穩定或「卡卡」感覺。長期重複性手腕活動也與腱鞘囊腫（ganglion cyst）等過度使用性傷害有關。



黃靖琪醫師提醒，長時間反覆進行手臂高舉過肩的動作毀使會使旋轉肌腱與骨頭、韌帶等結構反覆接觸，產生機械性夾擠與摩擦；久而久之可能造成腱鞘發炎、肌腱組織退化，可能導致肌腱撕裂傷，形成肩夾擠症候群或旋轉肌袖症候群（Rotator Cuff Syndrome）。患者會感到肩部痠痛、無力，在手臂抬高或過肩活動時疼痛症狀加劇。



職業性手部疾病在反覆動作、姿勢不良、施力的職業中有較高的盛行率高，尤其在需頻繁手腕彎曲、旋轉或施力的工作族群中更為常見。為了預防職業相關的肌肉骨骼傷害，可透過分散工作負荷（如：雙手並用）、適時輪替工作內容以讓不同肌群休息，以及在工作空檔進行伸展運動，減少肌肉疲勞與相關傷害風險。此外，工作期間安排短暫休息或伸展活動，也降低肌肉疲勞並可能減職業相關肌肉骨骼傷害的發生率。



# 首圖來源／Freepik



