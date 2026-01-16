餐飲人跨越文化邊界 開平餐飲國際部舉行成果展

國際部學生製作風土小吃，透過味蕾傳遞異國文化。（圖：開平餐飲學校提供）

▲國際部學生製作風土小吃，透過味蕾傳遞異國文化。（圖：開平餐飲學校提供）

餐飲人具備的國際視野，正是彰顯國家價值、理解全球多元脈絡的關鍵。開平餐飲學校昨（十六）日表示，作為全台唯一餐飲雙語教育領航者，國際部（IBP）一一六年班舉辦年度「國際日」成果展，以「移民」主題，帶領參觀者從與美國紐約（ADS）開始，認識全球化背景下的人口流動、文化衝擊、社會融合等議題。

這學期交流對象就是紐約ADS學校，學子多數來自西班牙語系國家及中南美洲移民家庭。對於開平餐飲學生而言，除了要面對跨時區的挑戰外，接觸來自非英語母語國家、帶著多元口音的學生，更是與過往截然不同的感官體驗。

廣告 廣告

開平餐飲學校指出，學生回顧交流過程時便提及這次運用信件、影音等不同媒介進行互動，這讓他們體認到，交流核心不侷限於詞彙的精準，而在於超越語言的「傾聽、理解與尊重」，透過與這群年齡相仿的拉美裔青少年對談，開平餐飲學生不僅認識了遙遠拉美地區的國家特色，更深入觸及移民家庭青少年在文化適應中煩惱與夢想。

而這種對「他者」生命故事的感悟，促使學生溯源中南美洲文化發展。開平餐飲學校進一步指出，就在國際日當中，學生以原創戲劇方式，讓觀者扮演冒險家一覽拉美地區的風土地貌，並踏足學生與學生交流的八個筆友故鄉，在節慶、物產及飲食特色中探討歷史進程。

此外，作為未來餐飲專業人才，學生認識拉美文化特色後，更製作具有墨西哥代表意義的洛神花茶及多明尼加共和國街頭小吃，帶著餐飲人以個人專長為語彙，透過味蕾傳遞文化故事的使命，讓參與的家長、師生能更深入瞭解這次國際部學生的學習成果。