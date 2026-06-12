餐飲創業黑馬！「火岩堂」炙燒香氣重新定義雞排市場 參展台北連鎖加盟展大秀爆單

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火岩堂炙燒雞排深受企業團購市場青睞，來自科技業、金融業及公部門等單位的大量訂單，展現品牌高回購率與市場號召力。

台灣國民美食雞排市場迎來新震撼！一個主打會噴火、以「炙燒」重新定義雞排的新興品牌「火岩堂」，憑藉獨創的「三火封香工法」在北台灣迅速竄紅。自2026年1月4日在台北饒河夜市開出首店以來，短短不到半年已規劃展店至第10家門市。因應強勁的市場需求，火岩堂宣布將進軍「2026台北國際連鎖加盟創業展」，以30萬元內開店辦到好的超高投報模式，預期將成為加盟展現場最受矚目的指標品牌。



比10元硬幣還厚！「先炸、再烤、後炙燒」鎖住爆汁靈魂

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火岩堂的雞排斷面極為驚人，厚度竟然等同於一枚直立的10元硬幣！這種厚切實力，源自於品牌堅持的「三火封香工法」：每一塊雞排都必須歷經「先炸、再烤、最後炙燒」三道嚴謹工序。現場炙燒時猛烈直竄的火焰，不僅焦香四溢，極具視覺衝擊的畫面更吸引大批路人駐足圍觀拍照，被消費者讚譽為「會噴火的雞排」。高溫炙燒能瞬間鎖住鮮嫩肉汁，讓外皮酥脆、肉質厚實多汁，完美釋放迷人焦香。

火岩堂招牌炙燒雞排厚度直逼10元硬幣高度，透過獨家「三火封香工法」鎖住鮮嫩肉汁與炙燒香氣。

目前門市主打兩大超人氣口味：鹹甜醬香濃郁的「碳烤BBQ炙燒雞排」、奶油與蒜香交織的「蒜香奶油炙燒雞排」；此外，視覺感滿分的「熔岩起司炙燒雞排」，雙片起司經炙燒後如熔岩般流動，更成為社群網路上的「邪惡美食」話題焦點。



百元神級CP值橫掃市場！主打「雞排＋台灣好茶＝100元」，讓許多消費者驚呼：「這樣居然只要100元？」。

排隊人潮不斷、狂接企業數百份大單，超強性價比讓門市不分晝夜天天湧現排隊人龍。火岩堂的魅力更從夜市外帶延伸至各大企業與團體團購，品牌實績成績單亮眼，包含：台北市議會爆單狂訂294份、海科科技團購230份、緯創資通150份、中國信託109份，以及富邦金控、和泰汽車與眾多教育單位等。不論是店面現場或是外帶外送，其驚人的爆單實力，充分引證了品牌「不只吸引排隊，更擁有超高回購率」的堅強餐飲營運底蘊。

火岩堂宣布進軍2026台北國際連鎖加盟創業展，推出28.8萬元開店辦到好加盟方案，並祭出免加盟金、免權利金、免續約金等創業優惠。

進軍台北加盟展！30萬內辦到好、主打「三免」助青年低風險創業，免加盟金、免權利金、免續約金（免抽成）

「加盟總部真正的價值，在於能否讓加盟主持續賺到錢。」火岩堂創辦團隊表示，排隊只是第一步，能複製成功的賺錢模式才是關鍵。

為了讓更多創業者共享炙燒雞排的藍海商機，火岩堂正式在「2026台北國際連鎖加盟創業展」推出「投資小、投報高、回收快」的創始加盟方案。

• 超低門檻： 28.8萬元（30萬內）開店辦到好。

• 強力應援： 包含品牌授權、技術教學、店面規劃、點餐系統、Google Maps建立、外送平台對接及開幕輔導。

• 高坪效雙人創業： 僅需3～6坪、2人即可輕鬆開店，無論是夜市、社區或捷運商圈皆能靈活經營。

• 限時三免優惠： 展覽期間特別推出「免加盟金、免權利金、免續約金（免抽成）」，徹底減輕創業者的資金壓力，將資源專注於提升店面服務與營運品質。

歡迎有志餐飲創業的夥伴，可以親臨「台北國際連鎖加盟展」火岩堂展位現場預約洽詢，或立即掃描官方QR Code聯繫參與專屬創業說明會。