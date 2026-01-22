餐飲品牌創新企業饗賓集團1／23登入興櫃

饗賓集團董事長暨總經理陳毅航（左三）與團合影。

▲饗賓集團董事長暨總經理陳毅航（左三）與團合影。

由元大證券輔導的饗賓集團（7883）將於明（23）日登錄興櫃，認購價格每股300元，正式跨入資本市場新里程碑。



饗賓集團定位為高價值、高成長的餐飲品牌創新企業，致力翻轉傳統餐飲思維，從過往強調CP值，進化至VP值（Value × Price，價值與價格的最佳平衡），以精緻美好的餐飲體驗作為核心競爭力，為顧客帶來美味料理、美好服務、美感氛圍、安心體驗與深度價值傳遞。

在營運規模方面，饗賓集團目前已成功打造12個餐飲品牌，全台門市據點達99家，品牌布局精準橫跨「百匯」與「單點」兩大餐飲型態，並以「精品」與「人氣」雙軸定位深耕市場。展望2026年，集團預計新增15至20家門市，持續展現穩健的展店動能與日益擴大的品牌影響力。



營運表現上，饗賓集團合併營收自2021年近37億元至2025年逾117億元，四年內成長超過3倍，展現營收強勁動能。此外，饗賓集團於2023至2025年間來客數提升23%，推升整體營收成長32%。2025年全年來客數突破1,155萬人次，「iEAT」會員數超過335萬人，會員營收貢獻占比高達65%，顯示高品牌價值與高顧客滿意，持續朝「VP值」經營模式邁進。

秉持五大核心經營能力，饗賓集團高度重視企業文化、人才資產、品牌資產、管理系統與基礎建設，並積極打造「餐飲IT企業」，建置食安檢驗室、青埔中央廚房與嘉義食材中心，構築高效能且讓消費者安心的餐飲供應鏈，成為長期穩健成長的重要基石。

多元且卓越的品牌實力，則源自深厚的「饗賓MVP」企業文化。集團將同仁視為夥伴，目前正職同仁超過4,200人，佔比達85%，平均年資超過3.5年，並訂下2027年挑戰店經營者年薪200萬元、同仁平均年薪60萬元的目標，致力翻轉餐飲業為高價值、高待遇的產業。

展望未來，饗賓以成為「餐飲業的LVMH」為長期目標，聚焦高價值品牌經營、策略整合與通路合作，通路布局涵蓋北、中、南及東臺灣等全臺指標性商場，成為實體商場中不可或缺的餐飲策略合作夥伴。

饗賓集團期許扮演台灣餐飲業的「領航者」，以「提升餐飲人、改變餐飲業，讓台灣因饗賓更美好」為願景，航向高價值、高待遇、世界級的餐飲新未來。