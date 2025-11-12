餐飲女董助詐團洗錢9億

檢警偵辦詐騙集團假投資詐財案，發現知名餐飲總公司蔡姓女負責人（中）涉控制九家公司，十一日拘提到案，十二移送台北地檢署複訊。（中央社）

記者孫曜樟∕台北報導

台北地檢署十一日指揮警方，針對一起重大假投資、假檢警詐騙案展開大規模行動，共搜索三十二處地點，並拘提包括知名餐飲總公司蔡姓女負責人在內的二十名嫌疑人到案。該集團涉嫌於今年四月至八月間詐騙十八名被害人逾新台幣九億元，其中一億餘元流向蔡女實質控制公司進行洗錢，目前全案朝加重詐欺、洗錢及組織犯罪方向擴大偵辦。

檢警獲報，十八名被害人於一一四年四月至八月期間，遭犯罪集團以假檢警或假投資等方式詐騙，總金額超過九億元。詐騙手法包括要求被害人交付現金、匯款至指定帳戶，或提供黃金。專案人員經蒐證比對相關案件及金流，發現有十多家公司涉嫌參與洗錢，金額達一億餘元。

調查顯示，其中知名餐飲總公司的蔡姓女負責人涉嫌利用實質控制的九家公司，用於處理詐團犯罪所得逾一億元。其餘八億元資金流向，檢警仍在追查釐清。據了解，蔡女涉嫌利用開設虛假發票等方式，協助詐團將贓款洗白，再從中領出交付給集團成員。此種透過營業中公司洗錢的手法，較以往使用殭屍或人頭公司更為罕見。

台北地檢署檢肅黑金專組主任檢察官曾揚嶺、檢察官陳雅詩十一日指揮內政部警政署刑事警察局電信偵查大隊、台北市警察局中正第一分局、中山分局、台中市警察局刑事警察大隊、台南市警察局永康分局及保安警察第三總隊等單位，持法院核發搜索票，執行三十二處搜索，範圍包括蔡女等人的住居所及相關公司，並拘提二十名涉案人員到案。

二十名嫌疑人經警方初步詢問後，除一人於十一日先行移送外，其餘十九人於十二日陸續移送台北地檢署複訊。全案目前依涉犯洗錢防制法、刑法加重詐欺罪及組織犯罪防制條例等罪嫌持續偵辦中。檢警強調，此案仍在調查階段，將進一步釐清各被告角色及資金流向。