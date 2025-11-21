餐飲應援藍色 港都飯店優惠齊發

人氣女團TWICE首度造訪台灣舉辦專場演唱會，整個高雄動起來迎接TWICE和ONCE（粉絲名），高雄以TWICE巡迴主視覺的藍色燈光點亮港都7大地標，當地知名飯店也紛紛推出TWICE藍主題餐飲與優惠應援女神港都開唱。

高雄福華大飯店推出全高雄最高的精緻涮涮鍋優惠響應，民眾凡持TWICE演唱會門票，身著應援藍色系服裝到高雄福華「SMILE ONE」涮涮鍋用餐打卡，即可免費獲贈肉品1盤。高雄萬豪酒店「京心」咖啡廳推出「京喜Shot Party」活動，演唱會活動期間享買4送2、買8送4好康，再贈「花好月圓」炸湯圓1份，粉絲可相約在演唱會後微醺同歡，延續超High心情。

高雄日航酒店和承億酒店各自推出TWICE藍限定特調與粉絲同樂，前者天空酒吧「Rooftop Bar 22」特別將經典特調「RB22」換上TWICE應援藍色，以清澈的藍調呈現專屬粉絲的儀式感；後者著名的高空懸挑無邊際透明泳池酒吧與泰式餐酒館皆同步點亮藍色燈光，並推出主題調酒「Feel Special」致敬TWICE經典人氣單曲。

另外，以三麗鷗聯名主題房受到旅客喜愛的高雄漢來大飯店，則推出應援短影音與粉絲同歡，業者派出三麗鷗聯名主題房最強的Hello Kitty應援，以水藍色水手服在影片登場，不僅象徵高雄的海洋城市魅力，也因亮眼可愛的藍色造型備受粉絲喜愛，被封為此次最「卡哇伊」的高雄應援代表。禁止酒駕，飲酒過量，有害健康。