餐飲明年加薪！王品傳至少調3％ 饗賓拚年薪200萬

餐飲明年百萬年薪不是夢嗎！年底聚餐旺季，餐飲集團開始啟動明年的徵才跟調薪計畫。王品將招募1200人，傳出調薪至少3％；築間跟瓦城也要招募500人；饗賓集團則訂下200萬年薪計畫，目標2027年全台門市的店經理跟行政主廚年薪都要破200萬。

牛排在煎台上煎得焦香，還有蝦子排排站好，或是超大盤牛肉搭上花椒麻辣鴛鴦鍋，大口吃肉好過癮，餐飲集團佈局多元化，當然薪資也不虧待員工。

王品集團在全台有近360家門市，但展店腳步不停歇，明年還會至少展店30家，要招募1200人，傳出還會調薪至少3％。

跨入年終旺季，餐飲集團紛紛擴大規模徵才調薪，除了王品之外，火鍋冒出滾滾濃煙，招牌石頭湯底放入鮮嫩肉片，築間集團明年展店至少10家，預計招募500人，且內外場加薪調幅約2.3％，調薪後早晚班最高月薪，上調至49000元。

連鎖餐飲集團公關長高林禎：「集團在明年的展店計畫，包含海外代理的品牌，還有未來即將，在明年營運的中式的餐飲品牌，所以集團明年預估會有再招募500人以上，這樣的招募計畫。」

吃到飽壽司、和牛，各種美食讓你無限夾取，吃到飽龍頭饗賓餐旅，明年規劃展出20至25家門市，將招募900人，更訂下200萬年薪計畫，目標2027年全台門市店經理跟行政主廚年薪都達到200萬元，基層同仁則是年薪達60萬，6年來每月起薪累計成長近3成，中餐龍頭瓦城明年徵才500人，調薪部分依個人表現，最高可達15％至25％，牛肉麵起家的三商餐飲，明年徵才1000人，門市人員全面調漲3％到8％，以大戶屋為主力的全家餐飲，明年則是預計調薪2％到5％，金色三麥則預計招募百名人力，預估明年平均調薪幅度5％。

民眾：「五萬以上吧我覺得，平均不是五萬嗎，目前的中位數，餐飲業還蠻辛苦的。」

民眾：「我覺得還是很少欸，我覺得應該要五萬吧。」

餐飲業工時長，假日各種連假還要輪班，總是很缺人力，業者祭出高薪徵才，還要有吸睛福利，才有辦法吸引求職者上門。

