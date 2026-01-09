【餐飲服務創新】餐飲創新浪潮已展開 市場多元競奪 誰能掌握情境體驗、科技布局與品牌升級？
SPORTS NATION運動餐廳首創「酒精交易所」互動服務，結合數據、互動娛樂與社交場景的全新模式，吸引年輕人目光。（圖片來源：睿欣餐飲提供）
撰文＝余麗姿
根據全球市場研究公司Innova Market Insights於2025年11月公布「2026食品飲料十大趨勢」，其中「食刻為你（Made for Moments）」趨勢，當代飲食場景正在改變中，消費者不再只是為了填胞肚子而吃，而是根據情緒、場合與陪伴去定義「食」的意義，調查有7成家庭更常共享餐食，促使品牌提供靈活包裝、餐飲體驗，來回應需求，讓每個「食」刻都恰到好處。
體驗經濟夯 沉浸式用餐娛樂正流行
引爆2025年餐飲服務話題、金色三麥餐飲集團「SPORTS NATION 運動餐廳：首創『酒精交易所』專利互動服務」，將股票交易概念導入餐廳。酒款價格依取酒量即時波動，每30分鐘更新並顯示於環狀螢幕，已取得台灣設計專利的認證，搭配百萬級智慧自助取酒牆，消費者持儲值酒卡自由汲飲，以量計價，不僅可小量試飲也可自由混搭調出個人風味。
現今消費者在餐飲體驗上追求更多互動性與參與性，「酒精交易所」不只是自助服務，而是結合數據、互動娛樂與社交場景的全新飲酒模式，形成體驗經濟，提供沉浸式娛樂。
食創奬評審、Taster美食加創辦人高琹雯表示，SPORTS NATION 運動餐廳的設計很有趣，買酒看交易行情，愈多人買的酒，價格就會上漲，沒有人買的酒，交易行情就會下跌，飲品的價錢是波動的，互動高又具創新，加上減少現場服務人力，也符合現今餐飲業的需求。
AI驅動升級 智慧餐飲的致勝密碼
大成集團達能資訊「AI 門市管理大師」與森邦股份有限公司（拉亞漢堡）「從數據到餐桌：智慧餐飲新時代」，皆是投入AI 應用，提供創新服務，雙雙獲得二星肯定。
達能資訊觀察，多數的餐飲在資訊升級的策略上，主要都著手在POS系統導入、線上訂位系統、會員系統。市場上少有以輔助門市進銷存為主的系統，然而進銷存的食材補給又恰恰是餐飲的命脈，一旦出差錯或是斷貨，餐廳立刻無法營業，且在AI時代，將AI落地運用在進銷存管理就更為少見。
AI 門市管理大師，針對門市店長、採購人員、財務人員與管理層，提供不同關注點的功能，分別提供「AI 門市管理大師Line APP」、「AI門市管理大師後台」協助管理。高琹雯指出，大成建置的AI系統，串聯人事跟後台管理，非常全面與完整。
隨著餐飲線上服務普及，消費者對於使用「APP」和「線上點餐」討論增加。拉亞漢堡為讓消費者每次點餐更快、更準、更有溫度，全面落實「從數據到餐桌」，串聯4個核心系統，包括Laya NOW點餐App、門市訂貨系統App、門市教育訓練App，及AI喚醒沈睡會員。其中Laya NOW App預約點餐已近6成。
老品牌創新企劃崛起 餐飲行銷再進化
本屆餐飲服務創新類別，有三個方案獲得一星肯定，其中二個方案比較偏向餐飲行銷性質。開展餐飲「TGI FRIDAYS 全球60週年，台灣變新不變心！」，隨著時代不斷變遷，台灣餐飲市場選擇愈來愈多元，導致來客量下降，甚至是「老品牌」的印象，因應全球60週年，台灣 TGI FRIDAYS 決心藉此機會積極突破與轉變。
「5大變新不變心守則」優化餐點、服務、會員權益等多面向標準。包含推出小份量、蔬食餐點，號召經典品項回歸、啟動全新制服標準與全新會員日優惠。高琹雯表示， TGI FRIDAYS 自覺品牌老化，全面更新餐點，與金色三麥和貳樓等競爭，此企圖心並積極應對，令人印象深刻。
另一個是阿爾法餐飲「大叔泰不泰，娘娘說了算」，這個方案是連鎖火鍋品牌「雞湯大叔」與泰國網紅的跨界合作，以季度限定和IP聯名的創新模式，攜手泰籍人氣YouTuber Alizabeth娘娘，擔任泰味大使，強化品牌娛樂性與文化張力。同步選定兩家門市主題換裝，導入泰國街頭元素與音樂，提供消費者沉浸體驗，拉動年輕族群互動與回訪。
蔬食漢堡新勢力 從食材到品牌餐飲競爭升級
柴神興業以「Furger芙格漢堡」獲得一星。柴神興業成立至今25年，從事食品研發及製造已經20多年，從巧速餅系列有黃金地瓜、紫心地瓜、金讚南瓜等，素排有松露排、煙燻排、椒麻排、杏鮑菇排等，延伸到創立蔬食漢堡品牌Furger芙格漢堡，同時擁有工廠、生產技術、品牌門市，以及創新口味產品。
芙格漢堡品項多元，例如松露漢堡、猴頭菇漢堡、植物肉漢堡、杏鮑菇漢堡、黃金地瓜漢堡等，並且獲台灣唯一穆斯林清真HALAL認證的漢堡品牌，採用餐車及小店面模式，設計出小空間作業平台，創造最大收益，以外帶為主。高琹雯說，在捷運站、車站等可以看到芙格漢堡設點，蔬食市場對台灣來說，還是比較有挑戰，肯定該品牌推廣健康蔬食概念。
從品牌革新到食材價值重塑，本屆得獎案例清楚揭示，餐飲產業的競爭已從「好吃」進化為「好玩、好用、好感」。在消費者重新定義「食刻」之際，品牌唯有把握科技、文化與體驗的交會點，才能創造跨時代的餐飲價值，下一個領先者，將是最懂生活、最懂人心、也最懂未來的餐飲品牌。
【禁止酒駕，飲酒過量，有害健康】
審稿編輯：童儀展、林玉婷
【本文出自食力Vol.41季刊《前進的力量vs停滯的規則 飲食產業的成長斷層》】
