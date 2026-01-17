餐飲業傳授拖地神招 免用清潔劑就乾淨到發亮

日前有民眾經過飲料店時，看到店員用滾燙的熱水拖地，好奇PO網詢問網友原因，貼文引發許多討論，不少餐飲業店員表示，飲料、食物滴到地板乾掉會黏黏的，用熱水拖過就能輕鬆帶走髒汙，乾淨到發亮；有網友表示，在家也用熱水拖地，不用清潔劑就超乾淨。

一名網友日前在Threads貼出影片，只見飲料店員工正在拖地，仔細一看桶子裡的水在冒煙，裡面裝的是滾燙熱水，原PO好奇詢問，「用滾水拖地是什麼講究？」貼文釣出店家小編留言笑說，「地板要燙，門口才會旺。」

許多飲料店員留言解釋，含糖飲料滴到地板，乾掉後會黏黏的，用熱水拖過就能去除髒汙，而且直接用熱水機接水也很方便，「熱水拖得很乾淨，什麼都能擦起來」、「地板也會乾超快，很神奇。」

貼文吸引大批飲料店、餐廳及超商店員留言，「用熱水拖油垢也很有效，熱水＋漂白水＝日常拖；熱水＋除油劑＝周清拖」、「熱水拖得很乾淨，尤其是滴了一堆思樂冰的地板」、「以前在KTV也都用熱水拖地，乾很快還不會黏黏的」、「做過餐飲業才知道滾水有多好用，可以殺蟑螂、拖地板、消毒。」

還有網友提到，以前工作時，某天突然用熱水拖地，結果乾淨的地方變得超明顯，只好全體動員一起拖地，後來經理看到還驚呼「原來地板是這個顏色」。不少人因為在餐飲業工作學到這招，在家也會用熱水拖地，直呼「不用清潔劑就拖得超乾淨」。

