餐飲業啟動徵才、加薪、展店 王品明年調薪至少3%

年終尾牙旺季將臨，餐飲業不僅展店動能未歇，更吹起大規模徵才與調薪號角。由王品（2727）領軍，饗賓、瓦城（2729）、漢來美食（1268）、三商餐飲、亞洲藏壽司（2754）、全家餐飲、築間、金色三麥等大型連鎖業者全面啟動「徵才、加薪、展店」三管齊下，餐飲業人力市場再度進入搶人大戰。

餐飲業2026年持續進入擴張循環，多家連鎖餐飲宣布擴大布建版圖，其中，王品集團明年將一口氣招募超過1,200名新血、推進30店以上展店計畫，並啟動至少3％起跳的調薪，規模居業界之冠，率先點燃餐飲業新一輪徵才熱潮。

吃到飽龍頭饗賓餐旅也開出不小火力，明年規劃展出20至25家門市、招募900人，旗下多家吃到飽品牌明年將進駐百貨商場，未開幕即引起市場高度關注。饗賓訂下「200萬年薪計畫」，目標至2027年全台門市的店經理和行政主廚年薪達到200萬元，基層同仁則是年薪達到60萬元，基層每月起薪逐年墊高。

中餐龍頭瓦城依然維持穩健節奏，2026年規劃再開十家以上，並招募500名新血；漢來美食亦預計展店十家，全年預計招募385人。

至於剛需餐飲品牌也持續深化布局，三商餐飲明年規劃展店20家以上、徵才1,000人，並自明年1月起針對門市人員啟動3～8%全面調薪；全家餐飲亦計畫新增八至十家門市、招募800人，調薪幅度落在2～5%，鎖定日常餐食成長需求。

以火鍋、燒肉為主力的築間集團規劃明年擴張十至15家、預計招募500人，並宣布自2026年起內外場加薪1,000 元，調幅約2.3%，早晚班最高薪上調至49,000元。

