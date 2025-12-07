餐飲業啟動「共好」新時代！唯賀高峰會共築「品牌聯盟」永續藍圖

由唯賀國際餐飲集團主辦的「2025 唯賀餐飲高峰會：品牌聯盟—打造共好生態圈」，6日在台中李方艾美酒店圓滿落幕。這場年度盛會匯聚橫跨烘焙、連鎖、品牌再造與社會企業等五位產業領袖，吸引上百位餐飲與服務業經營者到場，現場從實務案例與策略視角，明確勾勒餐飲業從「個體優秀」邁向「聯盟共榮」的轉型方向。

高峰會核心精神聚焦「共好、創造、建構」三大關鍵。世界麵包冠軍吳寶春以「職人精神的永續力」為題，分享如何以職人價值作為品牌信仰的根基，讓堅持與專業成為品牌能長期被記住的理由。鮮乳坊創辦人龔建嘉則透過實際案例，說明以「社會共好」為核心的商業模式，如何結合產地、通路與合作品牌，將使命落實在供應鏈，進而帶動整體市場成長。

在品牌成長與擴張策略上，林聰明沙鍋魚頭執行長林佳慧，分享從「馬路聲量」走向「網路擴散」的關鍵心法，示範在地老字號如何透過品牌定位與數位行銷，把地方味推向國際舞台。天下雜誌副總主筆王一芝則從長期觀察企業與服務業的第一線經驗出發，提出「餐飲洞察」觀點，強調唯有建立精準的服務管理與內部系統，才能打造具溫度的品牌護城河，與顧客共同築起長期忠誠關係。

壓軸的 NU PASTA義大利麵 總經理吳家德，則以「連鎖餐飲永續心策略」做總結，指出連鎖品牌要在變動快速的市場中維持競爭力，關鍵不在盲目展店，而是如何與加盟夥伴共享資源、共擔風險、共創成長。打造「夥伴可以放心長跑」的基礎，也是連鎖餐飲邁向永續經營的核心思維。

唯賀集團指出，高峰會的目的不僅是分享成功經驗，更是希望搭起一個讓餐飲人彼此交流、資源共用的平台。未來將持續以「品牌聯盟、共好生態圈」為方向，攜手不同領域的夥伴，讓台灣餐飲在穩健經營之餘，也能開創更多共榮共好的可能。