餐飲業外場「薪5萬起」？ 網戳破真相：不一定划算





有網友觀察到餐飲業起薪越來越高，外場甚至開到近5萬元，認為是「難找人」迫使企業提高薪資，呼籲大家一起抵制低薪企業，讓求職市場淘汰低薪職缺。眾人卻認為沒那麼簡單。

該名網友在論壇Dcard上以「服務業起薪越來越高」為題發起討論，表示觀察到近幾年服務業招人時，開出的薪資越來越高，例如不少餐飲外場的起薪都開到了4.5萬至5萬元，贏過不少其他行業。因此推論，這是否顯示台灣企業並非真的開不出高薪，而是不願，只有在「徵不到人」時，企業才願意提高薪資。因此為了提高整體薪資，他呼籲大家一起抵制低薪企業，讓求職市場淘汰低薪職缺，迫使企業調高薪水，進而改善台灣的低薪困境。

▼原PO指出，近幾年餐飲業、服務業開的起薪越來越高，不少外場起薪已來到4.5萬至5萬元，高於許多產業的入門薪資。（示意圖／取自Pexels）

此論點吸引許多網友留言討論，但不少人提出其他觀點，認為餐飲業起薪較高並不全然是因為供需問題，也可能是因為高工時、較耗體力、加班費的因素：「這類『高起薪』多半是交換高工時、高流動率與體力&情緒成本，不是企業突然變大方，其實是這個位置被重新定價」、「開高薪除了因為請不到人之外，多數是靠加班、兩頭班、體力、壓力換取」、「起薪高可能假被剝奪，或者輪班，店輪調，通常薪水高就規矩多....用自己很多時間換錢」、「服務業高薪是用雙頭班、排休制來換的，作息很難正常」、「服務業幾乎都禁休六日跟節日，高薪資很可能是假日加給跟禁休換加班費來的，換算下來不一定划算」、「因爲沒人想做服務業，要輪班輪休，有時兩頭班、全班，等於整天都被綁在公司，不能週休六日見紅休，別人休假就是你上班的日子」。

▼不少網友指出，餐飲業的高薪資很可能是禁休換加班費得來的，以工時換算下來不一定真的優渥。（示意圖／取自Pexels）

還有網友指出，「勞工的自我定位」也是關鍵：「抵制低薪企業，我部分認同方向， 但關鍵其實是『人有沒有選擇權』。 當人能離開、低薪留不住人， 企業要嘛加薪、要嘛被淘汰。 市場機制確實存在， 只是它發揮作用之前， 往往要先從個人不把自己卡在低價位置開始」、「部分認同，部分不認同 我認同基層人員自己要跳脫低價窘境 但是台灣人之所以低薪 還有其他更深層的原因 例如與時代脫節的職場文化 不尊重專業、職業歧視等等」。

也有人提到，人口變化也可能影響薪資：「主要是人口問題，以前是你不做有的是人做，現在是我不做你看你找不找得到人」、「這時候少子化就派上用場了」、「當大部分人開始擁有選擇權時，資方就不得不自我調整，逐漸形成新的市場共識」。

（封面示意圖／取自Pexesl）

