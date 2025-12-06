餐飲業瘋徵才》七大餐飲集團大徵5千人 銀髮、媽媽族成搶手貨

隨著餐飲旺季來臨，全台七大餐飲集團釋出超過5,000個職缺，無論正職、儲備幹部或兼職，需求量都創下近年新高；更特別的是，這波搶人大戰出現新主力，「銀髮族」與「媽媽族」成為企業眼中最穩定、最搶手的族群。

年底徵才市場升溫 餐飲業「先搶到人再說」

台北市近期舉辦的聯合徵才活動，18家企業就釋出逾700個職缺，一半以上來自餐飲業；各大集團如王品、瓦城、饗賓、三商餐飲等，更在官方網站、社群平台、門市大貼招募海報，只求能補齊年底大量的用工缺口。一位連鎖餐飲主管直言：「今年人根本不夠。」

與以往不同的是，這波餐飲職缺不再鎖定年輕族群，而是全面向不同年齡層敞開大門，尤其歡迎「能穩定排班」的求職者。主管解釋：「店裡要的是能上班、願意上班的人。」

銀髮、媽媽族成新主力 「穩定、細心、抗壓高」最受青睞

在缺工壓力下，餐飲業發現了一個被忽視許久的族群，那就是中高齡與媽媽族。許多中高齡族退休後希望保有社交與收入來源，排班穩定、態度細膩，被業者視為「最容易合作」的一群。人力銀行分析指出，許多60歲上下的求職者其實體力很好，只要工作不涉及重物搬運，都能勝任外場招待或收銀工作，業者甚至反映，銀髮員工對客人的耐心，比年輕人更能撐住現場。

另一個搶手族群是媽媽族。因為生活節奏固定、願意長期投入，加上對衛生、細節相當敏感，許多品牌主動加碼早班、午班排班彈性，吸引家中有小孩的媽媽投入。一名業者笑說：「以前媽媽族是輔助，現在是門市穩定營運的主力。」

兼職需求飆升 人才荒將延續到2026

儘管餐飲業全面擴大招募，但缺工狀況並未因徵才熱潮而明顯改善。業者指出，即使調高時薪，兼職人力仍難補上缺口，「年輕人對餐飲的興趣下降太明顯了。」某連鎖餐飲主管說，為此，有企業考慮導入更多自動化設備、智能點餐系統，以降低人力依賴。

人力業者預估，餐飲的用工荒至少還會持續到2026年，尤其是週末、連假與寒暑假旺季，人力缺口最為明顯，也因為如此，銀髮族、媽媽族將持續在市場上保持高度搶手。

「近年的求職市場很特別，不是求職者搶機會，而是餐飲業搶求職者。」一位業者苦笑說，未來兩年恐怕還會看到更多「搶人比搶客還激烈」的徵才潮。