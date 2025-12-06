餐飲業瘋徵才》王品、瓦城加薪搶人 這家店長年薪上看200萬

年底旺季尚未全面引爆，餐飲業的「搶人戰」卻已比客潮更早湧上街頭。從王品、瓦城到築間，不約而同啟動明年展店計畫，大打徵才廣告。最吸睛的莫過於饗賓餐旅訂下「200萬年薪計畫」，讓原本被視為高流動、高勞力的餐飲業職場，忽然成了具備向上流動性的熱門市場。

加薪潮提前開打 餐飲業比拚薪水比拚升遷速度

「搶不到人，展店就只是說說而已。」一位大型餐飲主管坦言，今年餐飲缺工不是景氣問題，而是已經演變成結構性斷層，疫情後外食需求暴增，但進入餐飲業的年輕人卻一路往下滑，迫使企業從薪資、升遷路徑到班表彈性全線翻新。

廣告 廣告

王品率先宣布明年全面調薪，平均調幅至少3％起跳，並規劃大規模招募逾千名新血；瓦城則以調高內外場薪資、加碼績效獎金吸引人力；築間、金色三麥也同樣喊出展店與擴編計畫，餐飲業昔日的「低薪」形象正被這波競爭推著翻轉。

真正丟出震撼彈的是饗賓餐旅，該集團旗下有饗食天堂、旭集等人氣品牌，近期訂下「200萬年薪計畫」，目標是把店經理、行政主廚等核心人才的薪酬拉上台灣服務業的頂端。

缺工比疫情時更嚴重 餐飲業進入「人才戰國時代」

雖然餐飲集團拚命開出高條件，但缺工仍舊壓得企業無法喘息。據業界估算，今年餐飲業的人力缺口高達數萬人，不只外場服務生難找，連外場主管、廚師、儲備幹部都變成稀缺資源。業界人士直言：「疫情時至少還有學生願意兼職，現在連兼職都難排。」

人力銀行分析指出，台灣年輕族群追求彈性工時、週休保障與生活品質，與餐飲業長工時、輪班制難以匹敵，使得餐飲業不得不從薪資與制度著手改善，也因為如此，2025至2026，被視為餐飲業正式踏入「人才戰國時代」的關鍵兩年。

業者普遍預期，加薪戰還沒結束，而是正要開始，誰能搶到人、誰能留住核心幹部，將決定明年展店計畫能不能真正落地。