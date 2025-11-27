餐飲業者衛生管理分級評核 出爐

持續提升基隆市餐飲業的整體衛生品質，保障市民「食」的安全，基隆市衛生局辦理「114年度餐飲業者衛生管理分級評核」，評核結果出爐，共有119家業者脫穎而出，榮獲「優」、「良」等級肯定。

衛生局表示，這次評核特別邀請產學界專家組成評核小組，深入餐飲業作業現場進行評核，評核項目含括：作業環境與衛生管理、從業人員個人衛生管理、食材及原物料來源管控與紀錄、廢棄物管理及食材追溯與作業流程，經過層層把關，總共有75家獲「優」等標章、44家獲「良」等標章，總計119家業者獲得肯定。

廣告 廣告

衛生局說，這次獲得「優」、「良」等級標章的業者名單，已同步公告於基隆市衛生局及衛生福利部食品藥物管理署食安資訊網。

獲得標章之業者，除須將標章張貼於店內明顯處外，也應持續維持良好品質，如經查違反規定，衛生局將撤銷其標章資格以確保制度公信力。