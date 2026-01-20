餐飲業者路邊處理食材並置於地面 中市食安處：已錄案將前往稽查

台中市食品藥物安全處秘書蔡文哲表示，已錄案，將派員前往稽查。（圖：食安處提供）

一名網友在Threads貼文表示在台中看到一間賣土虱的店面，疑似老闆或員工在地板上殺魚，還用一個髒到不行的水桶裝著，而且是在黑嚕嚕看起來很多溝苔的水溝蓋上處理，台中市食品藥物安全處秘書蔡文哲表示，有關民眾反映中區餐飲業者於路邊處理食材並置於地面一案，已完成錄案，並將依程序派員前往稽查。

蔡文哲指出，如果稽查過程中，查獲業者有不符合食品良好衛生規範準則的情事，將責令限期改善；屆期複查如仍未改善，將依《食品安全衛生管理法》規定，處以6萬元以上、2億元以下罰鍰。

食安處也提醒，民眾如遇店家衛生管理疑慮，可檢具相關照片、影片等事證，透過台中市政府陳情整合平台提出檢舉，食安處接獲通報後，將儘速依規查處，共同維護食品安全。（張文祿報導）