餐飲榮景1／今年餐飲營業額挑戰新高 前十月達8,836億

民以食為天，國人就是愛外食。經濟部統計指出，自2022年新冠肺炎疫情之後，我國餐飲業營業額已連續三年創新高，儘管基期已高，美國對等關稅多少衝擊民眾消費信心，2025年全年餐飲業營業額仍有望挑戰新高紀錄，展現國人堅強「食力」與消費力。

經濟部指出，餐飲業為我國重要的內需產業之一，在民眾消費能力提升以及我國外食文化盛行下，餐飲業歷年營業額大致呈穩定成長態勢，2016年營業額首度突破7,000億元大關，但之後受COVID-19疫情影響，防疫措施升級，民眾外食消費動能下降，致2020年、2021年營業額分別年減4.8%及6.8%，呈連續二年負成長。

廣告 廣告

隨疫情逐步趨緩，民眾外出用餐意願回升，出現報復性消費，2022年營業額大幅攀升19.1%，規模超越疫前（2019年）水準，2023年更向上突破兆元大關，年增逾二成，2024年則因比較基期已高，年增3.6%。

至於今(2025)年在基期持續偏高，加上川普關稅衝擊民間消費，1至10月餐飲業營業額8,836億元，創歷年同期新高，年增3.3%。經濟部統計處副處長陳玉芳表示，隨著第4季百貨周年慶銷售旺季到來，加上有多個連續假日出遊採買與聚餐商機挹注，以及政府每人普發萬元，都有助於餐飲業消費，預期今年全年可望持續呈現正成長。

我餐飲業一家一家開，前仆後繼，究竟賺多少？經濟部統計2024年餐飲業營業淨利為1,636億元，營業利益率為15.8%，較2023年減少0.5個百分點。我國餐飲業主要由「餐館」、「飲料店」及「外燴及團膳承包業」三大項構成，2024年餐館營業利益率16.0%、飲料店14.4%，較2023年分別減少0.8及0.7個百分點；外燴及團膳承包業營業利益率為14.9%，較2023年增加2個百分點，主要是反映國人出國旅遊潮，推升飛機餐需求。

國內餐飲品牌多元，惟近一年經營型態略有改變。過去以來，為提供多元用餐環境滿足消費者需求，多數連鎖業者透過多品牌展店，擴大經營規模以提升市占率。根據台灣連鎖暨加盟協會統計，若排除2020、2021年疫情期間，近年我國餐飲服務業連鎖加盟品牌數及店數維持穩定成長。

例如2022年餐飲品牌家數達1,001家，年增2.1%；2023年品牌家數成長至1,041家，年增4%。包含直營店及加盟店總店數，2022年及2023年分別為逾3.6萬家及3.7萬家，分別年增0.7%及1.3%。

不過到了2024年，餐飲品牌數減少至983家，呈年減5.6%。總店數亦減少為逾3.4萬家，年減7.2%。若比較餐飲品牌直營店及加盟店則呈消長之勢，過去超過七成都是加盟店，不到三成是直營店；以2022年為例，加盟店近2.7萬家，到了2024年，加盟店家數驟減至近2.4萬家，大減10.5%，占比降至69.8%；至於直營店則維持逾1萬家，年增1.3%，占比首度超過三成，來到30.2%。

經濟部官員解釋，主要是面臨原物料及人力成本攀升等經營壓力，業者加盟意願降低，在市場汰弱留強下，2024年品牌數及總店數分別年減5.6%及7.2%；若觀察直營店與加盟店占總店數之比率，直營店占比在疫後明顯攀升，從2022年26.5%上升至2024年之30.2%，反觀加盟店占比從2022年73.5%下降至2024年之69.8%，顯示餐飲連鎖業者由以往的快速展店模式，轉向較易有效管控成本的直營化經營。

延伸閱讀

餐飲榮景2／食材成本波動大 業者頭痛

餐飲榮景3／鞏固本業競爭力 發展目標

【看原文連結】

更多udn報導

門檻太低？經營這類店難賺錢卻狂開 老闆揭原因

他按摩指定「仙氣女神」見真人驚呆 網逆風吐槽

北車煙霧彈攻擊 媒體在場遭疑共犯！主播揭真相

裝嫩？林志玲「可愛蝴蝶結造型」逆齡出席活動