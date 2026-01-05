餐飲減塑好難！ 南韓再提一次性塑膠杯收費政策 引發反彈

韓國有「咖啡王國」之稱，悠閒的在咖啡店喝杯飲料，或匆忙的點杯外帶咖啡，都是生活日常，但這個日常以後可能要變貴了。南韓政府公布「全面減塑計畫」草案，涵蓋源頭減量到回收再利用。咖啡店成了減塑政策的第一線戰場，店家和消費者怨聲四起。

向全面減塑宣戰

韓國氣候能源環境部（MCEE）指出，為全面減少塑膠，草案涵蓋源頭減量、永續的設計生產、加強回收與再利用，目標是2030年，全國家庭以及商業塑膠廢棄物比原先估算量減少三成。

官方數據顯示，南韓2023年塑膠廢棄量為771萬噸，預估2030年會飆升到1012萬噸。新計畫從源頭減量100萬噸，使用回收塑膠200萬噸，最終廢棄量削減至700萬噸。

《Eco Business》報導，南韓塑膠產品的廢棄物稅費率目前是每公斤150韓元（約新台幣3.3元），未來將分階段調高費用。回收再利用部分，大型製造業者應在2026年使用10%的回收材料，2030年提高到30%，並引入韓國本土的生態設計標準。

氣候能源環境部去（2025）年底提出草案，引發不少爭議。官方表示，會持續收集意見，新政策預計今年就會上路。

飲料杯單獨標價 吸管也納管

民眾最關注的措施，莫過於「一次用飲料杯分開計費制」。未來的餐飲收據上，一次性飲料杯的費用須單獨列出，以凸顯環境成本。

《韓國先驅報》（Korea Herald）報導，政府將制定塑膠杯最低收費標準，約在100至200韓元之間（約新台幣2.2至4.3元），店家可自行決定最終價格。

根據《韓聯社》（연합뉴스），紙杯與吸管也會加強管制。大型餐飲店將率先實施禁用一次性紙杯政策，之後再擴及小商家。業者不應主動提供吸管，紙吸管與塑膠吸管都不能擺在顯眼處，但顧客仍可要求提供。

頻頻喊停的餐飲減塑難題

早在總統文在寅執政期間，南韓也曾推動「一次性飲料杯押金制」，民眾在購買飲料時先支付300韓元押金，歸還杯具後即可取回押金。這項政策原訂2022年全國施行，最後因小商家強烈反彈，只在世宗市與濟州島兩地先行上路。2022年總統尹錫悅上台後，並未擴大實施。如今，這項政策形同廢止。

此外，2022年韓國也曾實施紙杯禁令，但經過一年緩衝期後，隔年恰逢國會大選，政策未實際上路。近年來不少餐飲業者改用紙杯以減低人力成本，今年再祭紙杯禁令，預計會有不少反彈。

咖啡王國的挑戰

去年再度提出的減塑草案出爐後，店家與消費者多表達疑慮。《韓國時報》報導，業者擔心此舉會增加與顧客的衝突。

「十多年來，一次用飲料杯的政策改了又改，但沒有一項真正成功。」在京畿道水原開咖啡店的金先生無奈地說，就算提供自備環保杯折扣，願意帶隨行杯上門的客人，「一百人裡面，可能只有一個」。

網路上負評不斷，質疑政策只是「變相漲價」或「總是讓消費者買單」。首爾市中心外帶咖啡店的老闆林先生則說：「顧客抱怨杯子加價時，一定是怪我們，不會怪政府。」上班族宋先生說，他會把這項政策當成是咖啡漲價100韓元，不會因此改變喝咖啡的習慣。

朴先生則表態支持，他形容：「這政策類似提高菸價以減少民眾吸菸。」