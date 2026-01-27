餐飲漲價風暴1／餐飲業成本4大魔王齊漲 外食族荷包連14個月縮水

人力、食材，以及房租與電價上漲，是餐飲業共同面臨的問題。

儘管主計總處最新公布的2025年消費者物價指數（CPI）畫出了一條漂亮的曲線、年增率只有1.66％，寫下近5年新低。但究竟這波餐飲漲價潮是怎麼爆發的？本刊調查，關鍵就在於餐飲業的兩大成本—食材原料與人力成本的漲幅，已讓業者們撐不下去。

從主計總處的數據顯示，去年外食費用平均漲了近3.4％，漲幅最高的前三名為分別是豬肉超過6％，麵包3.5％、雞肉2.2％。

「其實外食成本的漲幅，已連續14個月超過3％。先前不敢漲的，現在真撐不住了。」一位餐飲業者嘆氣地說。

廣告 廣告

除了食材外，業者坦言，餐飲服務業最「硬」的必須成本就是人力，今年1月1日起，基本工資調整為月薪29,500元，時薪196元，是連續10年上調，累計月薪漲幅47.4％，時薪更漲高達63.3％，在少子化趨勢下，餐飲品牌要開出更高的薪資才能搶人。

「勞健保費一起墊高，人力成本比大家想像多更多。」一位餐飲業者對本刊訴苦。

回不去的成本高牆還有房租與電價，雖然房市急凍，但店面租金卻持續向上，房仲業者對本刊提到，「這幾年的房租漲勢，是過去三十年來最明顯的。」

主計總處的數據顯示，房租在CPI系統中，從2023年開始都漲超過2％，2023年為2.16％、2024年為2.45％，去年則漲2.3％，水電燃氣去年則是漲1.8％、前一年更是大漲2.92％。

餐飲業者表示，現在不是像過去那種颱風天災、節慶導致的暫時性原物料上漲，大家面臨的是「結構性成本通膨」。

更多鏡週刊報導

餐飲漲價風暴2／漲價開第一槍就被Ｋ 餐飲業悶聲調價藏血淚

餐飲漲價風暴3／憂漲價失民心 餐飲業者各出奇招動用AI抓客人