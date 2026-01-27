餐飲漲價風暴2／漲價開第一槍就被Ｋ 餐飲業悶聲調價藏血淚

農曆春節前是漲價的敏感時機，不少餐飲業者還在觀望，以防被政府盯上。

「稽查人員衝進廚房、翻閱單據等畫面，在電視強烈放送，就像是被公開處刑。」一家連鎖餐飲業者跟本刊提到2022年初那場查廠風暴，還餘悸猶存，這也是許多餐飲業者聞漲色變的原因之一。

今年元月一日開始，不少餐飲品牌業者調整產品售價，但本刊採訪時卻接連碰壁、不願提及，一家平價餐飲品牌跟本刊透露，主要是現在鄰近農曆春節、時機敏感，就怕被政府認定為聯合漲價，此時出頭、可能被殺雞儆猴。

他回憶起2021年底到2022年初，當時受新冠疫情衝擊，進口牛肉漲了5成，不少火鍋、吃到飽業者陸續宣布漲價，但當媒體大幅報導後，行政院成立跨部會「物價聯合稽查小組」，多次突襲業者，稽查人員衝進廚房、翻閱單據等畫面，在電視強烈放送，就像是被公開處刑。

稽查小組是由法務部偕同公平會、經濟部、農委會、財政部、行政院消費者保護處等跨部單位組成，要業者提供具體漲價原因、品項、漲價幅度、供應商名單及相關佐證資料。

那次大規模請業者「喝咖啡」和突襲查廠事件後，並無發現有明顯的聯合哄抬行為，當時的經濟部新聞稿也提到，當時的運費、食材、人事成本等，餐飲上下游產業的確都有面臨不同的問題。

經濟部官員當時提到「不是不能漲價，而是要看漲價是否合理。」但政府這樣的大動作，預計漲價的業者也只能硬吞回去了。

政府聯合稽查物價的血淚歷史在前，不少餐飲業者至今仍餘悸猶存。「平民餐飲是民生消費第一線，多5元就很明顯，新聞一出就會被政府『捶』，現在大家都盡量不要出頭。」業者嘆了口氣說。

